HP vient d’annoncer le lancement de ses premiers PC professionnels intégrant le logiciel de sécurité Sure Sense. Celui-ci s’appuie sur le deep learning pour bloquer les logiciels malveillants jusque-là inconnus a assuré le constructeur à nos confrères de CRN, qui rapportent l’information. Parmi les premiers ordinateurs à bénéficier de Sure Sense figurent quatre laptops de la série EliteBook 800.

Développé avec le concours d’un partenaire dont le nom n’est pas dévoilé, Sure Sense est un agent léger qui supprime les menaces instantanément avec une efficacité supérieure à plus de 99% annonce la firme de Palo Alto, alors que les antivirus traditionnels bloquent les malwares en fonction de leurs signatures enregistrées. Le produit proposé par HP travaille d’ailleurs en complément des principaux antivirus du marché. Plus concrètement, le moteur d’apprentissage profond de Sure Sense détecte et bloque en temps quasi réel les logiciels malveillants même inconnus en comparant leurs attributs à ceux des logiciels nuisibles en général.

Le lancement de Sure Sense s’inscrit dans la stratégie menée par HP de sécurisation de ses PC contre les menaces de cybersécurité, notamment contre les attaques du BIOS (avec Sure Start), les logiciels malveillants de navigateur (avec Sure Click) et le piratage visuel (avec Sure View).

Les machines équipées du logiciel font partie de la sixième génération d’EliteBook 800 d’HP. Il s’agit selon nos confrères de trois modèles à clapet disponibles à partir du mois prochain : l’EliteBook 830 G6 13,3 pouces, l’EliteBook 840 G6 14 pouces et l’EliteBook 850 G6 15,6 pouces, auxquels s’ajoute un modèle hybride, l’EliteBook x360 830 G6 13,3 pouces qui sera commercialisé à partir du mois de juin.

Les prix de ces équipements ne sont pas précisés.