Suite du feuilleton OpenAI… Après avoir été évincé de son poste de PDG vendredi dernier par le conseil d’administration de la start-up Open AI, Sam Altman annonce reprendre ses fonctions cinq jours plus tard.

« Nous avons conclu un accord de principe pour que Sam revienne chez OpenAI en tant que PDG, avec un nouveau conseil d’administration composé de Bret Taylor (président), Larry Summers et Adam D’Angelo », déclare la maison-mère de ChatGPT, en ce mercredi 22 novembre 2023. La décision reçoit la bénédiction de Satya Nadella, le PDG de Microsoft.

Pourtant, pas plus tard qu’avant-hier, Emmett Shear, l’ex-patron et co-fondateur de Twitch, annonçait avoir accepté le poste de PDG par intérim d’OpenAI tandis que Sam Altman était embauché chez Microsoft, actionnaire à 49% d’OpenAI.

Oui mais… 95% des effectifs de la société – plus de 730 collaborateur·rice· sur 770 – menaçaient de démissionner si Sam Altman ne revenait pas.

D’après le quotidien américain The New York Times, le point de départ de cette mini-saga ont été les divergences d’opinion entre Sam Altman et le directeur scientifique Ilya Sutskever. Celui-ci aurait convaincu la majorité du conseil d’administration d’OpenAI de débarquer Sam Altman.

Le licenciement du PDG a été rapidement suivi de la démission de Greg Brockman, un autre co-fondateur d’OpenAI, puis de Mira Murati, la CTO de la jeune pousse, tout d’abord choisie par le conseil d’administration pour diriger OpenAI par interim.

Au final, Emmett Shear, le PDG intérimaire d’OpenAI pendant 72h à peine, se dit réjoui du retour de Sam Altman.