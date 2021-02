Après onze ans passés à la tête de CloudBees, le CEO et cofondateur de CloudBees, Sacha Labourey cède les rênes du spécialiste du Software Delivery d’entreprise. Il est remplacé Stephen DeWitt, lequel était jusqu’à présent directeur de la stratégie chez le spécialiste de la robotisation des processus automatisés Automation Anywhere. Sacha Labourey conservera toutefois un rôle actif dans la société en tant que Chief Strategy Officer. Depuis Neuchâtel en Suisse où il réside, il a conduit la procédure de recrutement du nouveau CEO en concertation avec le conseil d’administration. Il reste membre de ce dernier et de l’équipe de direction, et se concentre désormais sur la stratégie de l’entreprise, des produits et des partenariats.

« L’essor du modèle DevOps se poursuit à un rythme effréné – et le moment est venu pour CloudBees d’être audacieux et rapide dans son exécution », explique Sacha Labourey. « Stephen a fait ses preuves en matière de pilotage opérationnel, de levée de fonds et de stratégie ambitieuse. Son expérience, son sens des affaires et son énergie combinés vont revigorer notre équipe de direction et feront avancer l’entreprise en lui permettant de gagner encore plus de parts de marché. Parallèlement, je consacrerai davantage de temps et d’énergie à définir la stratégie, par laquelle je continuerai à influer sur la réussite de CloudBees. »

Après une année charnière au cours de laquelle le spécialiste du Software Delivery d’entreprise a franchi la barre des 100 millions de dollars de revenus récurrents, CloudBees souhaite poursuivre sa croissance en élargissant son portefeuille de produits, en réalisant de nouvelles levées de fonds – avec une éventuelle introduction en bourse – et en renforçant sa collaboration avec les entreprises IT pionnières du monde entier.

Avant de rejoindre Automation Anywhere, Stephen DeWitt était CEO de WorkMarket, une plateforme SaaS de gestion des freelances et des consultants, revendue à ADP. Il a auparavant occupé des postes similaires chez l’éditeur de logiciels Azul Systems et chez le fournisseur de serveurs Linux Cobalt Networks,. Le nouveau CEO de CloudBees a également occupé des postes à responsabilité dans des entreprises telles que HP, Cisco, Symantec et Sun.