L’éditeur de logiciels d’automatisation de processus par la robotique (RPA) Automation Anywhere vient de réaliser une levée de fonds de série B de 290 millions de dollars, ce qui porte la valorisation de la firme de San Jose à 6,8 milliards de dollars. Le tour de table a été mené par Salesforce Ventures, la branche financière de l’éditeur cloud. « Automation Anywhere permet aux clients de Salesforce d’automatiser des tâches manuelles répétitives et de se concentrer sur ce qui compte le plus, à savoir le client », commente dans un communiqué Bill Patterson, vice-président exécutif et directeur général de Salesforce Service Cloud. « Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec Automation Anywhere pour aider davantage de clients à automatiser leurs processus métier de bout en bout et à accélérer leurs parcours de transformation numérique. »

Il y a un an, Automation Anywhere avait obtenu un investissement de 550 millions de dollars en série A de la part de SoftBank Investment Advisers, General Atlantic, Goldman Sachs, NEA, World Innovation Lab et Workday Ventures. « Ces investissements témoignent de notre leadership dans ce secteur », indique aujourd’hui l’entreprise.

L’argent fraîchement levé servira à combler le fossé qui sépare le front et le back-office avec une plateforme d’automatisation basée sur l’intelligence artificielle et permettra à l’entreprise de se concentrer davantage sur l’amélioration de la collaboration entre l’homme et les bots.

On notera que ce financement intervient un mois après que la presse américaine ait révélé qu’UIPath procédait à des licenciements conséquents. Le CEO d’Automation Anywhere, Mihir Shukla, avait au début de ce mois indiqué dans un billet de blog intitulé « Secteur du RPA : plus fort que jamais » que, contrairement à son rival qui se séparait de 500 collaborateurs, sa société procédait à des recrutements. « Il est important de comprendre que cela ne reflète aucune des faiblesses constatées dans le secteur du RPA. Au contraire, la demande des clients et des prospects d’Automation Anywhere est très forte. Nous le constatons dans nos ventes et dans les pipelines des partenaires qui croissent de manière significative d’un trimestre à l’autre. En fait, nous voyons là un secteur qui n’a jamais été aussi fort. Tout indique que l’investissement dans le RPA continue d’augmenter », affirmait le dirigeant.

Automation Anywhere revendique des bureaux dans 40 pays, un réseau de 1.200 partenaires et 1,7 million de bots déployés. Il compte parmi ses clients des entreprises comme Hitachi, Bouygues Telecom, Juniper Networks, IBM, Dell EMC, Infosys ou encore Accenture.