IBM a chuté de 6% en bourse après avoir publié des résultats décevants pour son troisième trimestre fiscal 2024. À 14,97 Md$, son chiffre d’affaires a progressé de 1% sur un an, sous les attentes des analystes qui visaient 15,07 Md$. De plus le géant informatique a essuyé une perte nette de 330 M$ à comparer à 1,7 Md$ de bénéfices un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint toutefois 2,30$.

Parmi les trois grandes activités du groupe, l’infrastructure qui avait été solide en début d’année, recule de 7% sur le trimestre à 3 Md$. Les revenus des grands systèmes Z, dont le modèle z16 arrive en fin de cycle, sont particulièrement impactés avec une baisse de 19%.

Quant aux activités de conseil, elles restent sous pression, avec un chiffre d’affaires en recul de 0,5% à 5,2 Md$. Le conseil en transformation (+2%) continue de progresser, contrairement au conseil en technologie (-4%) et au conseil en opérations d’applications (-1%).

Heureusement pour IBM, l’activité logicielle ne cale pas. En hausse de 9,7% à 6,5 Md$, elle représente désormais près de 45% des revenus du groupe. Le principal moteur de croissance reste Redhat (+14%), suivi par les logiciels d’automatisation (+13%) et de données & IA (+5%). Seuls les revenus des logiciels de sécurité baissent de 1%.

Lors de ses échanges avec les analystes, le PDG d’IBM Arvind Krishna a souligné que depuis son rachat en 2018, Red Hat avait enregistré une croissance moyenne de 15% et doublé de taille pour atteindre 6,5 Md$ de revenus annuels. Ce qui veut dire aussi que Red Hat devrait assez vite avoir rapporté à IBM autant que les 34 Md$ déboursés pour son acquisition.

Le PDG d’IBM s’est également montré satisfait de l’essor des activités dans le domaine de l’IA : « Nous constatons une dynamique exceptionnelle dans l’IA, nos modèles étant reconnus pour leur fiabilité, leur pertinence et leur rentabilité, tout en maintenant une position de leader en termes de performance. Notre portefeuille d’activités en IA générative dépasse désormais les 3 milliards de dollars, en hausse de plus d’un milliard par rapport au trimestre précédent », a-t-il déclaré.

Le dernier trimestre de l’exercice s’annonce du même acabit, IBM s’attendant à ce que la croissance des revenus à taux de change constant au quatrième trimestre soit comparable à celle du troisième trimestre. La société continue de prévoir la génération de plus 12 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible.