Cheops Technology a dévoilé dans un communiqué les résultats définitifs de son exercice 2019-2020. Celui-ci s’est achevé le 30 avril dernier, en plein confinement. Le chiffre d’affaires recule de 1,9% par rapport à l’exercice précédent à 112 millions d’euros. Un recul que la société attribue uniquement aux reports de commandes planifiées initialement sur mars-avril 2020 et aux fermetures de sites clients qui ont empêché la finalisation de certains projets en cours. Dans le détail, son activité Cloud & services managés poursuit son développement rapide avec une croissance significative de plus de 24% d’une année sur l’autre. D’après nos estimations, c’est désormais la première activité du groupe avec 50% de ses revenus. À noter que Cheops se réclame désormais d’une stratégie de cloud hybride, consistant à fournir aux entreprises un mix d’infrastructures sur site, de cloud privé mutualisé (via ses offres iCod) et de Cloud public (en l’occurrence Microsoft Azure), en association avec des services d’infogérance personnalisés.

Pour orchestrer ces différents clouds et en fluidifier la consommation, le groupe indique avoir investi dans la mise en œuvre de la plateforme ServiceNow. Il indique avoir également remplacé en partie son cœur de réseau en passant sur l’offre SDN d’Arista, modernisé son infrastructure de sauvegarde en basculant sur des environnement Veeam et CommVault, et refondu son architecture de stockage flash (HPE Primera et Netapp F800). Des infrastructures qui ont nécessité 10 millions d’euros investissements.

Cheops insiste néanmoins sur la bonne tenue de ses autres divisions. La division infrastructure poursuit sa quête de la valeur ajoutée, en s’appuyant sur ses partenariats avec HPE, Dell Technologies, NetApp, VMware, Microsoft, Citrix, Commvault, Veeam et IBM. La division Réseau-Sécurité & Communications unifiées a enrichi son offre de services avec la mise en place d’un S.O.C. (Security Operations Center), d’une solution UCaaS (Unified Communications as a Service) et d’une offre de WiFi as a Service (basée sur les technologies Aruba de HPE). Enfin, la division Modernisation technologique bénéficie du succès grandissant de son automate de migration des bases de données Oracle vers la base de données open source PostgreSQL.

La croissance de son activité Cloud permet au groupe de conforter sa rentabilité opérationnelle, qui progresse de plus de 3% par rapport à l’exercice précédent. Sa structure financière continue de se renforcer avec un endettement faible, une trésorerie positive de près de 22 M€ et des capitaux propres proches de 26 M€.

Cheops décrit un début d’exercice 2020-2021 dans une dynamique positive, avec un premier semestre qui devrait s’achever sur une croissance allant « au-delà du simple rattrapage des décalages constatés lors du confinement ». Pour autant, la société dit rester « prudente face au redémarrage timide de l’activité en France et un environnement économique qui reste fragilisé par la crise sanitaire. »

Confiante dans son modèle économique et convaincue de la transposabilité de ses offres cloud à d’autres pays, la société cherche désormais des opportunités de croissance externe, tant en France qu’à l’international. Et d’annoncer sa première acquisition à l’étranger à très court terme.