Après une baisse importante au premier trimestre de l’année due au Covid-19 et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, le marché des PC s’est redressé au deuxième trimestre, les fournisseurs ayant réapprovisionné leurs canaux de distribution et la demande de PC mobiles augmentant.

Selon Gartner, dopées par un fort dynamisme dans la région EMEA (+20%), les expéditions de PC (hors Chromebook) ont ainsi grimpé de 2,8% en année glissante pour atteindre 64,8 millions d’unités.

« Le deuxième trimestre de 2020 a enregistré une reprise à court terme sur le marché mondial des PC, tirée par une croissance exceptionnellement forte dans la région EMEA », explique dans un communiqué Mikako Kitagawa, directeur de recherche chez Gartner. « Après que la chaîne d’approvisionnement des PC ait été gravement perturbée au début de 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, une partie de la croissance de ce trimestre était due aux distributeurs et aux canaux de vente au détail qui ont réapprovisionné leurs stocks à des niveaux presque normaux. »

Stimulée par le télétravail, les études en ligne et les besoins de divertissement des utilisateurs confinés, la croissance des ordinateurs portables a été particulièrement forte indique l’analyste qui s’attend toutefois à un ralentissement des ventes de laptops dès la fin de l’année, ces besoins étant satisfaits.

Côté constructeurs, Lenovo et HP se placent en tête du marché avec respectivement 16,20 et 16,17 millions d’ordinateurs vendus. Le fabricant chinois a enregistré dans la zone EMEA une croissance à deux chiffres et un bond de 50% des ventes de PC portables. Globalement, sa croissance est de 4,2%. Après une forte baisse au premier trimestre, HP a quant à lui vu ses ventes grimper de 17,1% dans le monde. La croissance a été particulièrement forte dans la région EMEA et aux Etats-Unis. En revanche, Dell a enregistré sa première baisse depuis le premier trimestre 2016 (-3,2%). Les livraisons ont progressé dans la zone EMEA et au Japon grâce aux marché grand public mais ont reculé dans les autres régions, impactées par une faible demande d’ordinateurs de bureau.