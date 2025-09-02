Le vaste plan de réduction du personnel annoncé par Microsoft pendant l’été touche durement la filiale française. Au niveau mondial, 9.000 postes seront supprimés, soit environ 4% du personnel. En France, c’est 10% de l’effectif qui est concerné, ce qui correspond à environ 200 postes. Microsoft a confirmé cette décision mardi à l’AFP, déjà rapportée la veille par le site L’Informé.

« Nous ajustons nos effectifs afin de répondre aux exigences prévisionnelles stratégiques et business, améliorer l’efficacité opérationnelle tout en positionnant l’entreprise pour une croissance à long terme », a déclaré l’entreprise dans un communiqué.

Microsoft précise avoir signé un accord collectif de rupture conventionnelle avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives du personnel qui sera mis en œuvre, sur la base du volontariat, dans les prochains mois.

Les résultats financiers de Microsoft restent pourtant au beau fixe. Sur l’exercice 2025 clos fin juin, le groupe a engrangé 281 milliards de dollars de revenus (+15%) et 101 milliards de bénéfices (+16%). Il affiche néanmoins sa volonté de maitriser les coûts alors qu’un investissement de plus de 80 milliards de dollars est prévu cette année dans les infrastructures d’IA.

Difficile aussi de ne pas lier ces suppressions de postes au déploiement de l’IA dans l’entreprise. Fin avril, le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, avait indiqué que 20 à 30% du code de programmation en interne était désormais écrit par de l’IA.

