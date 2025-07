Microsoft a confirmé une nouvelle vague de licenciements portant sur 4% de son effectif mondial, soit environ 9.000 employés. La rumeur d’une nouvelle charrette avait déjà été rapporté fin juin par Bloomberg. L’annonce intervient alors que Microsoft vient de débuter son nouvel exercice fiscal et cherche à maitriser ses coûts dans un contexte de dépenses accrues. Sur l’exercice 2025 qui vient de s’achever, la firme avait annoncé son intention de consacrer plus de 80 milliards de dollars à l’infrastructure nécessaire pour répondre aux besoins en IA, soit 25 milliards de plus que sur l’exercice 2024.

Microsoft a fait part mercredi auprès de Reuters de son intention de réduire les niveaux organisationnels et de rationaliser ses produits, ses procédures et ses rôles. Les divisions qui seront concernées par le plan ne sont pas connues dans le détail. La presse américaine rapporte que les employés des ventes et du marketing mais aussi de la division Gaming devraient être particulièrement affectés.

« Afin de positionner la division Gaming pour une réussite durable et de nous permettre de nous concentrer sur des domaines de croissance stratégique, nous allons mettre fin à certaines activités ou en réduire l’ampleur, et suivre l’exemple de Microsoft en supprimant certains niveaux hiérarchiques pour gagner en agilité et en efficacité », a écrit Phil Spencer, directeur de Xbox, dans un message interne partagé par le média The Verge.

Cette vague de licenciements est la plus importante depuis la suppression de 10.000 emplois en 2023. Surtout elle intervient dans la foulée de la suppression de 7.000 postes en mai et juin dernier. Près de 2.000 postes avaient déjà été supprimés en janvier.

L’ampleur des suppressions d’emplois cette année chez Microsoft peut choquer pour une entreprise valorisée à plus de 3.700 milliards de dollars et qui lors de ses derniers trimestriels publiés fin avril a enregistré un chiffre d’affaires de 70,1 milliards de dollars, en hausse de 13% et un bénéfice net de 25,8 milliards de dollars, en hausse de 18%.