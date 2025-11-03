Le dernier baromètre trimestriel du syndicat français des grossistes informatiques (SGI) et du cabinet d’études Context révèle que le chiffre d’affaires de la distribution informatique française a enregistré une hausse de 7,2% au troisième trimestre 2025, après un premier semestre difficile.

En termes de valeur, le bond de -4,5% à +9,9% en un trimestre est porté par le cloud (+48% en un an), les infrastructures IT (+16% en un an) et les serveurs (+17% en un an). La manne se trouve également toujours du côté des logiciels de virtualisation (+69%) et de la sécurité des réseaux (+23%).

En termes de volume, la distribution IT française passe dans le vert, à +4,1%. Les revenus associés aux notebooks augmentent de 25% au 3ème trimestre, soit +13% en un an, autant que les ordinateurs de bureau (+13% en un an) et les smartphones (+14% en un an).

« S’agissant de la migration vers Windows 11, si la France reste à la traine pour l’heure, par rapport aux autres pays européens, les différents acteurs de la distribution s’attendent à ce que le cycle de renouvellement commence enfin à voir un impact positif et booste les ventes de PCs dans les mois et trimestre à venir », souligne le communiqué.