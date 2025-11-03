Le dernier baromètre trimestriel du syndicat français des grossistes informatiques (SGI) et du cabinet d’études Context révèle que le chiffre d’affaires de la distribution informatique française a enregistré une hausse de 7,2% au troisième trimestre 2025, après un premier semestre difficile.

En termes de valeur, le bond de -4,5% à +9,9% en un trimestre est porté par le cloud (+48% en un an), les infrastructures IT (+16% en un an) et les serveurs (+17% en un an). La manne se trouve également toujours du côté des logiciels de virtualisation (+69%) et de la sécurité des réseaux (+23%).

En termes de volume, la distribution IT française passe dans le vert, à +4,1%. Les revenus associés aux notebooks augmentent de 25% au 3ème trimestre, soit +13% en un an, autant que les ordinateurs de bureau (+13% en un an) et les smartphones (+14% en un an).

« S’agissant de la migration vers Windows 11, si la France reste à la traine pour l’heure, par rapport aux autres pays européens, les différents acteurs de la distribution s’attendent à ce que le cycle de renouvellement commence enfin à voir un impact positif et booste les ventes de PCs dans les mois et trimestre à venir », souligne le communiqué.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Baisse de 2,7% du marché français de la distribution de gros de matériels et équipements informatiques au deuxième trimestre
Le Syndicat Français des Grossistes Informatiques (SGI), qui regroupe les principaux grossistes informatiques et multimédia français (Also, Arrow, Avesta, Dexxon Datamedia, Innelec, Ingram Micro, MC3 Group et Tech Data) vient de publier son baromètre pour...

PC : Asus s’installe à la deuxième place du marché français derrière HP
Le quatrième trimestre 2011 a décidément été riche en rebondissements sur un marché français des PC toujours déclinant : derrière HP, en chute libre, Asus relègue Acer à la troisième position....

Dell rationnalise ses marques de PC portables
Adieu XPS, Latitude, Inspiron, Precision, Optiplex… Des marques bien connues du grand public comme des entreprises. Dell recompose ses gammes en visant une  simplification de son offre pour la rendre plus immédiatement lisible tout en...

Baromètre conjoncture : les marges des revendeurs se sont améliorées en 2015
Le moral des revendeurs est au beau fixe après une année 2015 marquée par un retour de la croissance et une remontée des marges. C’est en synthèse ce que l’on peut retenir de notre enquête...

La révision massive des encours fait vaciller les grossistes
Les grossistes informatiques sont confrontés à une vague de résiliation de leurs encours clients d’une ampleur sans précédent. Certains prévoient déjà la catastrophe si aucune solution n’est trouvée....