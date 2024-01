Le fabricant britannique de nano-ordinateurs Raspberry Pi prépare à nouveau une introduction en bourse (IPO) de sa branche commerciale au Royaume-Uni, selon l’agence de presse Bloomberg. Il a fait appel aux banques d’investissement Peel Hunt et Jefferies, pour ce faire.

Pour rassurer la communauté d’amateur·rice·s de Pi de la première heure, le PDG Eben Upton précise que le processus n’en est qu’à ses débuts et que rien ne changera tant qu’il restera aux commandes. Si la société Raspberry Pi Ltd est à but lucratif, la fondation Raspberry Pi demeure un organisme sans but lucratif qui aide les jeunes à se lancer dans l’informatique.

Fin 2021, Raspberry Pi avait déjà préparé une introduction à la bourse de Londres mais le projet n’avait pas abouti du fait de la pénurie mondiale de puces et des conditions de marché défavorables.

Pour rappel, en novembre 2023, le concepteur de puces Arm a pris une participation minoritaire dans Raspberry Pi. L’évaluation de la société était alors de 409 millions de livres sterling, soient 480 millions d’euros environ.