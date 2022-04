L’entreprise technologique britannique Raspberry et ses revendeurs croulent sous la pression des commandes en attente pour le minuscule ordinateur Pi.

« Comme vous l’aurez remarqué, il peut être difficile d’acheter une unité Raspberry Pi en ce moment », déclare Eben Upton, le responsable de la société-fondation, dans un billet de blog. « Nous avons cependant été en mesure de fabriquer environ un demi-million de nos ordinateurs monocartes et de nos modules de calcul chaque mois. Comme nous l’avons dit en octobre, le composant BCM2711 en 28 nm utilisé sur le Raspberry Pi 4 et le Compute Module 4 a été plus facilement disponible que les composants en 40 nm utilisés sur nos anciens produits ».

En cause de l’indisponibilité de certains produits, des arriérés de commande liés à la pénurie mondiale de composants et aux ruptures dans la chaîne d’approvisionnement. Mais pas seulement… « Lorsque des unités apparaissent disponibles, des robots de sites web tentent de s’emparer du stock, ensuite revendu à des prix plus élevés ailleurs », ajoute Eben Upton. « Pour lutter contre ce phénomène, de nombreux revendeurs agréés ont instauré des limites de commandes, Adafruit et d’autres allant plus loin et imposant une authentification à deux facteurs. Nous encourageons les autres revendeurs agréés à emprunter cette voie ».

Il précise que le nano-ordinateur Pi 400 avec clavier (photo) reste facilement disponible car l’entreprise lui a réservé du silicium BCM2711. Le microcontrôleur Pi Pico, basé sur la puce maison RP2040, est également en stock.

La fondation Raspberry Pi donne actuellement la priorité aux clients commerciaux et industriels et s’en explique ainsi : « Nous sommes parfaitement conscients que le gagne-pain des gens est en jeu. »