Le concepteur de puces Arm renforce ses liens avec l’entreprise technologique britannique Raspberry Pi avec l’acquisition d’une participation minoritaire. Le montant de l’accord n’a pas été divulgué. Arm déclare vouloir poursuivre une collaboration de long terme pour apporter des solutions aux développeurs, en particulier dans le domaine de l’Internet des Objets (IOT).

« Avec la croissance rapide des applications d’IA de périphérie et de point de terminaison, les plates-formes telles que celles de Raspberry Pi, construites sur Arm, sont essentielles pour favoriser l’adoption d’appareils IoT hautes performances à l’échelle mondiale en permettant aux développeurs d’innover plus rapidement et plus facilement », commente dans un communiqué Paul Williamson, directeur général de la ligne d’activité Internet des objets chez Arm.

Raspberry Pi travaille avec Arm depuis sa création en 2008 et la conception de ses premiers prototypes. Conçu pour démocratiser l’informatique, son nano-ordinateur mono-carte au format carte de crédit est vite devenu populaire dans le milieu éducatif et chez les adeptes du « do it yourself ». Conciliant prix bas, performances et efficacité énergétique, la gamme séduit aussi de plus en plus de développeurs de solutions professionnelles.

Avec les pénuries de la crise sanitaire, Raspberry Pi avait d’ailleurs assumé de fournir en priorité ses clients commerciaux et industriels, déjà acheteurs de la moitié des 7 millions de modèles livrés en 2020. Arm voit une opportunité sur ce segment, alors que les problèmes d’approvisionnement sont en passe d’êtres résolus et avec la sortie en octobre d’un modèle plus complet et performant, le Raspberry Pi 5, doté d’un processeur Arm Cortex-A76 quadricœur 64 bits.

L’investissement d’Arm vise aussi sans doute à dissuader son partenaire de basculer vers l’architecture open source RISC-V. Raspberry Pi est membre de la Fondation RISC-V depuis 5 ans mais est restée fidèle jusqu’ici à Arm. Hasard ou non, l’annonce intervient à seulement quelques jours de l’ouverture du sommet Risc-V 2023 à Santa Clara.