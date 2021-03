Freelance.com a été bien inspiré de prendre le contrôle d’Inop’s en juin dernier. L’opération lui a permis de maintenir un bon niveau de croissance organique en 2020 qui sinon aurait sérieusement piqué du nez. Sans Inop’s, Freelance.com aurait réalisé 259 M€ de chiffre d’affaires, soit seulement 9% de mieux que les 237 M€ de 2019. De son côté, Inop’s a enregistré un bond de 38% de ses revenus à 119 M€. En cumulé, cela donne +16,8% sur l’année, à 375 M€. Le rapprochement n’ayant été effectif qu’à mi-exercice, le chiffre d’affaires consolidé, qui vient d’être publié, s’établit à 324,0 M€, en croissance de 36%.

Malgré le contexte sanitaire, Inop’s a donc continué à croître à un rythme très rapide en 2020, même si ce rythme a légèrement décéléré par rapport aux +52% de 2019. Inop’s est un broker de services IT qui a été fondé en 2009. La société fédère les expertises d’un réseau d’un bon millier de prestataires de services IT et de startups employant quelque 40.000 collaborateurs et les met à disposition des grands donneurs d’ordres. Elle est implantée dans une trentaine de grands comptes du secteur privé dans plus de 300 acteurs du secteur public (ministères, collectivités, institutions…) via 70 marchés cadres et référencements. Des comptes dans lesquels elle intervient majoritairement au forfait en engagement de résultat.

Son rapprochement avec Freelance.com – qui détient désormais 75% de son capital – s’inscrit dans un projet industriel visant à faire du groupe le leader européen de l’intermédiation IT. Avec le réseau Inop’s, Freelance.com déclare pouvoir mobiliser une communauté de 400.000 experts intervenant sur 240 domaines de compétences différents. Une communauté à laquelle le groupe fournit un large panel de services : accompagnement juridique, formation, portage salarial, facturation, recouvrement, avance règlement, contrôle de la conformité, etc. Lors de leur rapprochement, Inop’s et Freelance.com ont souligné leur grande complémentarité tant en termes de services que de clients (les deux sociétés n’ayant quasiment aucun client en commun).

Sur son périmètre historique, Freelance.com a bénéficié de la très bonne tenue de son activité portage salarial, qui progresse à un rythme annuel de 20 à 25%, selon Laurent Lévy, ex-président d’Inop’s, devenu directeur général délégué de Freelance.com à l’occasion du rapprochement des deux entités. En revanche, l’activité est en baisse de 10% à l’international, à 51,8 M€ (16% du CA total). Cette activité est notamment perturbée par l’arrêt des vols internationaux, note le groupe dans son communiqué financier.

Freelance.com n’a pas communiqué ses prévisions pour l’année en cours. « Malgré des signaux positifs, le manque de visibilité invite à rester prudents et à se garder de toute annonce prématurée pour le premier semestre 2021 », déclare la société dans son communiqué. Avant de préciser : « cependant, le modèle du groupe s’appuie sur des tendances de fond qui ne sont pas remises en cause : transformation du rapport au travail, quête d’autonomie, entreprise de plus en plus agile et libérée, besoin d’expertises pour accompagner la transformation numérique… ». Le groupe publiera ses résultats définitifs le mois prochain.