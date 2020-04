Quel est l’impact économique du Covid-19 sur les entreprises de services numériques et les sociétés de conseil ? Pour répondre à cette question, le broker d’expertises IT Inop’s a sondé le mardi 31 mars son réseau de plus de 800 petites et moyennes sociétés de services pour mieux cerner l’impact économique du Covid-19 sur leur activité. Des 223 réponses reçues entre le 31 mars et le 2 avril, le broker a tiré un baromètre qu’il compte renouveler tous les quinze jours.

Les principaux enseignements de ce baromètre sont qu’après quinze jours de confinement en moyenne 31% des projets et missions en cours sont suspendus ou annulés et que les trois quarts des répondants ont recours au chômage partiel avec une moyenne pondérée de 28% de leurs effectifs en chômage partiel. À noter que seuls 11% des répondants ont conservé 100% de leur activité en régie. En moyenne, les répondants ont conservé 76% de leurs effectifs en activité (72% en télétravail et 4% sur site) et arrêté les 24% restants (21% sont en chômage partiel et 3% sont en congés payés, RTT, arrêts maladie…).

Si la majorité des missions sont maintenues, les nouveaux dossiers sont très perturbés. Deux répondants sur trois subissent une chute brutale de leurs leads et de leurs projets entrants : cela se traduit par une chute de plus de 70% des nouvelles signatures pour 63% d’entre eux. « La priorité des grands donneurs la semaine du 16 mars a été de mettre en place leur plan de continuité d’activité, écrit Inop’s dans son compte-rendu. Il est donc logique qu’ils aient suspendu leurs demandes de ressources externes le temps de s’organiser. Maintenant que le nouveau mode de travail adopté, la question est de savoir si l’activité va repartir ou si au contraire les grands donneurs vont décider de réduire la voilure sur l’ensemble de leurs prestations externes. »

Le recrutement aussi est impacté : près de la moitié des répondants ont gelé leurs recrutements. Inop’s rappelle qu’avant la crise, 99% des entreprises prévoyaient d’embaucher en 2020. La pénurie de talents étant le principal frein à leur croissance pour 57% d’entre elles (source Baromètre de l’expertise Inop’s 2019). À noter que les répondants ne prévoient pas de sacrifier leurs freelances en priorité. Seules 20% des entreprises en employant (trois entreprises sur quatre) prévoient de suspendre leur mission pour privilégier leurs salariés.

Concernant la sortie de crise, les dirigeants interrogés ne sont pas très optimistes pour le secteur. 86% d’entre eux prévoient une baisse du CA du secteur des services IT de plus de 10% à fin décembre et plus d’un sur quatre la voit même supérieure à 30%. Autrement dit, ils ne croient pas à une reprise rapide susceptible d’effacer les deux ou trois mois de sous-activité du confinement. Au-delà de la perte de revenus liée confinement, ils anticipent de fortes coupes dans les dépenses des grands donneurs d’ordre au deuxième semestre.