Cerebras Systems, la startup californienne spécialisée dans la conception de puces d’IA, vient d’annoncer une levée de fonds de 1,1 milliard de dollars, portant sa valorisation à 8,1 milliards de dollars. Le tour de table de série G a été conduit par Fidelity Management & Research Company et Atreides Management. D’autres fonds comme Tiger Global, Valor Equity Partners et le fonds 1789 Capital – où Donald Trump Jr. est associé – ont également rejoint cette levée de fonds.

Fondée en 2015, Cerebras se positionne en alternative à Nvidia. Sa puce phare, le Wafer Scale Engine 3 (WSE-3), grosse comme un wafer (photo), est conçue pour accélérer l’inférence de modèles de grande taille. La demande a surtout décollé depuis le lancement de son service d’inférence cloud à l’été 2024. Le chiffre d’affaires a alors été démultiplié passant de 6 à 70 millions de dollars entre les seconds trimestres 2023 et 2024, donnée rapportée par CNBC.

Les fonds levés permettront à Cerebras d’investir dans la R&D sur ses processeurs, d’élargir son portefeuille technologique, mais aussi de renforcer sa capacité industrielle et ses centres de données aux États-Unis afin de répondre à la demande croissante de ses clients.

L’entreprise a par ailleurs multiplié les accords à l’international, notamment avec G42 (Abu Dhabi) et Aramco (Arabie Saoudite), bien que la livraison de certains superordinateurs nécessite des licences d’exportation décernées par l’administration Trump.

Cerebras a déposé son dossier d’introduction en bourse en septembre 2024 mais le processus a été retardé suite à un examen de sécurité nationale concernant une augmentation de la participation de G42. L’entreprise assure néanmoins que ce nouveau tour de table lui permet d’aborder son IPO dans les meilleures conditions, qu’elle espère réaliser en 2025.