Microsoft investit 1,5 milliards de dollars dans G42, une société des Emirats arabes unis spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA), avec laquelle elle collabore depuis plusieurs années. La start-up d’Abu Dhabi exécute ses applications et services d’IA sur la plateforme Azure de Microsoft.

A l’issue de cette prise de participation minoritaire, Brad Smith, le président de Microsoft, va rejoindre le conseil d’administration de G42, présidé par Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.

Un communiqué affirme que « G42 et Microsoft travailleront également ensemble pour apporter une infrastructure numérique et d’IA avancée aux pays du Moyen-Orient, d’Asie centrale et d’Afrique, fournir à ces pays un accès équitable aux services pour répondre aux préoccupations gouvernementales et commerciales importantes tout en assurant le respect des normes les plus élevées en matière de sécurité et de protection des renseignements personnels ».

Pour rappel, en novembre dernier, la firme de Redmond annonçait la disponibilité d’un grand modèle de langage (LLM) arabophone de G42 – ‘Jais’ – sur son offre Azure AI Cloud Model-as-a-Service.

Par ailleurs, l’étroite collaboration entre Microsoft et G42 interroge le Congrès américain, en raison de son implication présumée dans des activités de surveillance pour le compte du gouvernement chinois.