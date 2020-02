Le marché de l’externalisation a progressé de 10% en Europe en 2019, comparé à 2018 et dépasse les 17 milliards d’euros. C’est ce que révèle le cabinet d’études et d’analyse IT ISG. Précisons toutefois que son étude ne prend en compte que les contrats supérieurs à 5 millions d’euros. Une forte activité au second semestre est largement responsable de ce résultat. La valeur annuelle des contrats de services managés, estimée à 10,7 milliards d’euros, progresse de 8% par rapport à l’année précédente, alors que les contrats as-a-service représentent 6,4 milliards d’euros, soit une hausse de 13% comparé à 2018. Le modèle as-a-service représente désormais 37% du marché de l’outsourcing IT dans la zone EMEA.

La croissance des services managés s’explique par un rebond de la valeur annuelle des contrats d’externalisation des processus métier (BPO, Business Process Outsourcing), qui progresse de 61% par rapport à 2018. L’attribution de contrats importants et la robustesse des services de Facilities Management et de Contact Center stimulent l’activité. L’activité d’externalisation informatique (ITO) affiche en revanche une baisse de 3% sous l’effet d’une moindre demande pour les contrats d’infrastructure.

La valeur annuelle des contrats Software-as-a-Service (SaaS) et Infrastructure-as-a-Service (IaaS) atteint des records en 2019. Le premier progresse de 13% sous l’effet de la large adoption des solutions SaaS dans la région tandis que le marché IaaS bondit de 12%.

« Les vents macroéconomiques contraires dans toute l’Europe induisent une accélération de la transformation numérique dans la région, plutôt qu’un ralentissement », explique dans un communiqué Lyonel Roüast, Partner & President d’ISG pour la région SEMEA. « Le numérique est devenu le positionnement par défaut des entreprises. Les entreprises explorent toutes les pistes pour faire des économies et réinvestir ces gains dans des technologies leur permettant de transformer leur expérience client et de rivaliser avec les nouveaux acteurs innovants. »

Si l’on s’en tient à la France, la valeur annuelle des contrats du marché combinant services managés et mode SaaS est de 1,3 milliard d’euros, en hausse de 15% par rapport à 2018, ce qui en fait le meilleur résultat de ces cinq dernières années. En hausse de 23%, les services managés représentent 920 millions d’euros. L’activité ITO est en hausse de 34%, sous l’effet des contrats Infrastructure (+47%) et d’applications (+25%). Plus modeste, le marché du BPO accuse un recul de 20% du fait du ralentissement des contrats de Facilities Management et d’externalisation de la R&D. Les contrats as-a-Service génèrent 406 millions d’euros, un montant légèrement supérieur à celui de 2018, et représente 31% de la valeur annuelle des contrats du marché combiné. La valeur des contrats SaaS progresse de 6%, tandis que celle des contrats IaaS recule de 1%.

D’un point de vue sectoriel, la valeur des contrats de services managés progresse de 12% dans les domaines du transport et du tourisme. L’expérience client dope les contrats SaaS qui affichent une hausse de 15%.

Le secteur de la fabrication industrielle affiche une très forte croissance au Royaume-Uni et en Irlande, (+72%) mais est en recul dans la région DACH (-16%) et en France (-12%). La fabrication intelligente, l’nternet des objets, les plateformes mobiles et numériques boostent les contrats as-a-Service qui progressent de 10% dans la région.

Le secteur financier voit sa valeur croître de 14% grâce à la volonté des banques de transformer leur expérience client et de numériser leurs services. Hormis la région DACH

, toutes les grandes régions sont en croissance.