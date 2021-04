En dépit de la pandémie, le marché du sourcing dans la région EMEA a enregistré sa meilleure performance trimestrielle en 2020, avec une demande record de services cloud et une résurgence des services managés. C’est ce qui ressort du dernier rapport sur l’état de l’industrie d’ISG (Information Services Group). Le cabinet de conseil spécialiste du secteur technologique – qui ne prend en compte que les contrats d’externalisation d’une valeur contractuelle annuelle d’au moins 5 millions d’euros – indique que la valeur contractuelle annuelle (VCA) des services cloud et services managés a atteint au quatrième trimestre le chiffre record de 5,1 milliards d’euros, ce qui représente une hausse de 18% sur un an. La progression est particulièrement spectaculaire pour les services cloud qui ont généré une VCA de 1,8 milliard de dollars, soit un bond de 25% comparé à l’année précédente. Il est vrai qu’avec la crise sanitaire les entreprises continuent à transférer davantage de leur travail vers le nuage. L’IaaS a augmenté de 34 %, pour atteindre 1,3 milliard d’euros, tandis que le SaaS a augmenté de 5 %, pour atteindre 479 millions d’euros.

Bénéficiant de cinq méga-opérations dans la région EMEA, notamment des contrats avec Siemens et Daimler dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), les revenus des services managés ont progressé de 14 %, pour atteindre 3,3 milliards d’euros, stimulés par une croissance de 55% de l’externalisation qui a atteint 3,0 milliards d’euros. En revanche, le segment du BPO a enregistré une baisse de 66 % pour atteindre 331 millions d’euros, seul peut noir de ce trimestre. Notons la progression spectaculaire de l’Hexagone dont la VCA a bondi de 83% à 386 millions d’euros, son meilleur trimestre depuis 10 ans. « Cette dynamique arrive dans un contexte où les besoins créés par la pandémie se sont imposés de manière brutale et intense. La VCA des services managés en France a presque doublé fin 2020 et a atteint son meilleur trimestre depuis 2011 », indique Lyonel Roüast, Partner & President d’ISG pour la zone SEMEA dans un communiqué. « La migration massive vers le cloud a encore de beaux jours devant elle, on peut donc s’attendre à ce que ces chiffres restent globalement très hauts en 2021. »

Sur l’ensemble de l’année, la VCA combinée a atteint un niveau record de 17 milliards d’euros, en hausse de 7 %, comparé à l’année précédente. Cette progression est tirée par les services cloud qui ont augmenté de 15 % pour s’établir à 6,9 milliards d’euros, les services managés progressant plus modestement de 2% à 10 milliards d’euros, malgré une baisse causée par le Covid-19 au deuxième trimestre.

On notera que parmi les services managés, l’outsourcing a grimpé de 21 % sur l’ensemble de l’année pour atteindre 8,7 milliards d’euros, tandis que le BPO a chuté de 50% à 1,3 milliard d’euros.

Pour cette année, ISG prévoit au niveau mondial cette fois une hausse de 20% du marché des services cloud et une progression de 3% du marché des services managés.