Prodware revient dans un cycle de croissance forte. À la fois organique et externe. C’est en substance le message distillé par Prodware à la faveur de son kick off annuel qui s’est tenu le mois dernier lors duquel a été annoncé un plan stratégique à trois ans. Objectif affiché de ce plan : doubler la taille du groupe en poursuivant la croissance organique à deux chiffres enregistrée sur l’exercice 2022 et en menant des acquisitions ciblées pour renforcer ses positions géographiques dans le monde et ses expertises.

« Les acquisitions doivent permettre de renforcer nos positions géographiques existantes, en ouvrir dans des pays limitrophes, renforcer nos métiers actuels et développer nos compétences sur les nouveaux métiers dont nos clients ont besoin », expose Alain Conrard, directeur général de Prodware (photo).

Entreprise de services numériques de 1.400 personnes positionnée sur l’accompagnement des entreprises dans l’urbanisation de leur système d’information, Prodware s’est structuré autour de quatre métiers : le conseil, l’édition de solutions sectorielles et métier innovantes, l’intégration (de ces solutions et celles de ses partenaires) et les services d’hébergement et d’infogérance (services gérés).

Et si la France représente encore la plus grande part de son activité (45%), l’entreprise est aujourd’hui déployée dans quatorze pays (dont l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Grande-Bretagne sont les principaux).

Dans le cadre de son plan stratégique, le groupe est donc à la recherche d’acquisitions pour développer le conseil, l’édition, l’intégration et les services gérés dans tous les pays où il se trouve. Il envisage également de prendre des positions dans des pays où il n’est pas comme le Portugal et dans les pays frontaliers de la Roumanie, de la République Tchèque et de la Géorgie). Enfin, il étudiera les opportunités de croissance externe pour se renforcer sur des technologies innovantes telles que la réalité virtuelle, les objets connectés, le low code/no code, l’analytique, l’automatisation… mais aussi la cybersécurité et le Cloud.

Pour se donner les moyens de ses ambitions, Prodware vient de procéder à une levée de fonds de 20 M€ sous la forme d’une augmentation de capital, sur la base d’une valorisation de 300 M€. Une opération qui se traduit pour la première fois dans l’histoire de la société par l’entrée de plusieurs fonds d’investissements (tous gérés par Tikehau Capital). Ceux-ci ont souscrit 75% de l’augmentation de capital, les managers historiques le complément.

Cette opération a été rendue possible par les efforts menés au cours des quatre dernières années pour améliorer la performance économique du groupe. Un travail a été mené notamment sur la rentabilité, mais également sur l’organisation et le management. Ainsi, les process business des services ont été alignés dans tous les pays pour gagner en efficacité via l’implémentation d’un système d’information unique.

Quant au renforcement de l’équipe de management, il est incarné par les arrivées en février et avril 2022 de Bertrand Launay et Serge Masliah, deux anciens hauts managers d’éditeurs de premier plan (Microsoft pour l’un et Sage pour l’autre) ayant eu des cursus tournés vers l’international. Nommés respectivement vice-président & group revenue partner et corporate VP & group operations officer, ils ont la haute main sur le commerce et le marketing pour le premier et sur les services pour le second. Ils ont pour mission d’accompagner l’accélération de la croissance du groupe.

En 2022, Prodware a réalisé chiffre d’affaires de 188,3 M€ (+13,7%). Il revient ainsi à son niveau d’avant-crise (187,7 M€) après deux années de décroissance.