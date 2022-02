Bertrand Launay vient de rejoindre l’intégrateur de logiciels de gestion en tant que vice-président et Group Revenue Partner (l’équivalent de chief revenue officer ou directeur des revenus). Il intègre au passage le Comité exécutif. Il était jusqu’à présent directeur du channel (General Manager Global Partner Solutions) l’Europe de l’Ouest chez Microsoft où il a passé 19 ans à différents postes de direction channel et de direction de filiales (notamment en Asie et en Inde).

Sa mission chez Prodware va être d’accélérer la croissance. Il pilotera les ventes et le marketing mais également la croissance externe. Société 1.300 personnes, Prodware est présent dans une quinzaine de pays et a réalisé 172 M€ de chiffre d’affaires en 2020 (-8%). L’essentiel de son activité est bâti sur l’offre Dynamics de Microsoft, que Prodware implémente chez ses clients dans le cadre de projets ERP et CRM et, de plus en plus, infogère dans le cadre de contrats de services managés. En France, où il réalise un peu plus d’un tiers de son activité, l’intégrateur a aussi des partenariats étroits avec Sage et Autodesk. Le groupe a également développé une expertise autour de la sécurité (toujours autour des technologies Microsoft mais aussi avec Trend Micro).

« Mon rôle va être de compléter la proposition de valeur de Prodware », nous a expliqué aujourd’hui Bertrand Launay, qui a pris ses nouvelles fonctions cette semaine. Il compte notamment développer l’axe sécurité, mais également pousser les feux sur le décisionnel, l’analyse de données, l’intelligence artificielle, les objets connectés… Des domaines que le groupe a investi via l’incubation d’une quinzaine de startups. Autre axe de développement au potentiel encore sous-exploité : son activité édition de logiciels. Prodware détient la propriété intellectuelle de près d’une centaine de solutions (verticaux, add-on…) qui permettent de gagner du temps dans les projets en évitant certains développements spécifiques. L’idée serait de les mettre plus en valeur.

Lancée il y a un an, l’activité conseil fait aussi partie des pistes de développement. Il s’agit d’accompagner les clients dans leur réflexion sur leur transformation numérique. Enfin, dernière piste évoquée, la croissance externe, qui redevient une priorité stratégique. L’intégrateur souhaite acquérir des prestataires dans les domaines de la sécurité, de l’analytique, de l’intelligence artificielle… notamment dans les tels que l’Allemagne, le Bénélux, et la Grande Bretagne, où le groupe estime avoir besoin de gagner en envergure.