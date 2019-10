Lorsqu’il y a un peu plus d’un an VMware a annoncé un partenariat avec AWS pour créer AWS Outposts une architecture de cloud hybride sur site incluant Cloud Foundation, certains se sont étonnés de ce qui apparaissait une alliance contre nature. Le président et directeur commercial de Dell Technologies, la société-mère de VMware, Marius Haas, ne fut pas le moins surpris. C’est du moins ce qu’il a expliqué à la Best of Breed Conference organisée par CRN à Philadelphie. « Au début, lorsque j’ai vu Pat [Gelsinger] et VMware s’aligner de très près sur AWS, j’étais inquiet. Je me suis dit : qu’est-ce qui se passe ? Allons-nous nous créer notre propre écosystème concurrentiel ? Après coup, j’ai compris que c’était génial, car cela combinait désormais la capacité de gérer un environnement sur site – ce avec quoi les clients sont vraiment à l’aise et comprennent – et la possibilité d’exploiter de manière transparente les opportunités offertes par les clouds publics pour certaines charges de travail. »

Bien qu’Outposts ne soit pas encore en disponibilité générale, Dell a déjà lancé sa plateforme de cloud hybride Dell Technologies Cloud, qui inclut VMware Cloud Foundation et l’offre d’infrastructure hyperconvergée VxRail.

Selon le dirigeant, les principaux fournisseurs de services SaaS mondiaux qui recherchent un environnement de cloud hybride multi-cloud vont acquérir VMware Cloud Foundation. « Le premier qui est venu frapper à la porte était Oracle. De toute évidence, pour une grande entreprise de base de données, il est clair que les données sont importantes. Elle comprend que son écosystème évolue », a expliqué Marius Haas. Il a ajouté que les clients souhaitaient désormais pouvoir gérer les applications et leurs données de manière transparente dans leurs écosystèmes cloud. « Devinez quoi ? VMware Cloud Foundation, le fait pour vous. Cela vous permet d’avoir un écosystème de gestion pouvant passer de manière transparente à AWS, pouvant passer de manière transparente à Azure. Nous allons passer de manière transparente à Google Cloud, de manière transparente à Oracle. »

La grande majorité des DSI souhaitent disposer d’un écosystème de cloud privé sur site ou hébergé pour leurs applications et données les plus critiques, estime le responsable commercial de Dell, qui explique que l’infrastructure du constructeur va jouer un rôle clé aux côtés de VMware.