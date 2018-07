Les partenaires ne doivent pas s’inquiéter du retour en bourse de Dell. C’est ce qui ressort de différents messages provenant du CEO de l’entreprise, Michael Dell, du président et directeur des services commerciaux, Marius Haas, et du président en charge des ventes mondiales aux entreprises et des relations avec les clients, Bill Scannel ; messages qui ont été collectés par nos confrères de CRN.

Dans une lettre aux partenaires et aux clients, par ailleurs transmise à la SEC, Michael Dell a expliqué que rien ne changeait pour les partenaires et les forces commerciales. « Toutes nos entreprises, Dell, Dell EMC, VMware, Pivotal, RSA, SecureWorks et Virtustream continueront à opérer comme elles le font actuellement. Nous restons engagés à fournir un robuste portefeuille de solutions et services pour répondre à vos besoins en matière d’IT… En tant qu’entreprise cotée nous conserverons les mêmes objectifs stratégiques axés sur la croissance à long terme qui nous ont aidé à renforcer, remodeler et faire croître notre activité ». Il a ajouté que la transaction allait permettre à Dell de s’appuyer sans interruption sur la dynamique du marché.

Au cours d’une conférence téléphonique avec des analystes, le patron de Dell a expliqué le 2 juillet dernier qu’il était très satisfait concernant l’avenir de VMware en tant qu’entreprise indépendante. « En examinant toutes les options, vous voyez évidemment où nous en sommes. »

Dans un émail envoyé à l’ensemble des forces commerciales de Dell Technologies, Marius Haas et Bill Scannel, expliquent de leur côté qu’une entreprise cotée reflète mieux la valeur de l’ensemble des sept marques de Dell Technologies (Dell, Dell EMC, VMware, Pivotal, RSA, SecureWorks et Virtustream). « Dell Technologies est décidé à faciliter aux partenaires et aux clients de travailler avec l’ensemble des entreprises de la famille. » Ils ont indiqué que la société allait investir 500 millions de dollars de plus chaque année en R&D, soit environ 4,5 milliards de dollars par an.

Les deux dirigeants ont par ailleurs expliqué que VMware a prospéré dans le cadre de Dell EMC, générant 400 millions de synergie de revenus au cours du dernier exercice, un chiffre qui devrait atteindre 700 millions au cours de l’exercice actuel, ce qui dépasse les prévisions. « Dell Technologies a engagé une approche à long terme pour le bénéfice de nos clients et autres partenaires (…) Ne soyez pas distrait par ce qui arrive. Voyez y une opportunité de renforcer notre présence et d’expliquer pourquoi nous sommes un partenaire de choix pour les infrastructures IT. »