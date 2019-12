Le président et directeur commercial de Dell Technologies, Marius Haas (photo), apprécié pour avoir réussi à intégrer les channels Dell et EMC après la fusion des deux entreprises en 2016, et à les aligner avec VMware, va prendre sa retraite à la fin de l’exercice en cours rapporte CRN. Cet exercice se termine le 2 février prochain.

« Les contributions de Marius aux technologies Dell vont durer bien plus que ses sept années passées au sein de la société », a déclaré Michael Dell, fondateur et CEO de Dell Technologies, dans un communiqué. « Je le remercie pour son leadership et lui souhaite tout ce qu’il y a de meilleur pour ce nouveau chapitre qui commence. »

Marius Haas est arrivé chez Dell en 2012 en provenance de Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP (KKR), où il occupait les fonctions de conseiller spécialiste de l’industrie. Avant de rejoindre KKR, il était vice-président et directeur général de la division réseau d’Hewlett-Packard. Il avait auparavant travaillé chez Intel, puis chez Compaq.

Marius Haas sera remplacé par le président des ventes aux entreprises et des opérations clients de Dell, Bill Scannell, qui ajoutera à ses responsabilités actuelles les ventes mondiales et les ventes aux partenaires au sein d’une nouvelle entité qui n’a pas encore de nom officiel.

Dernièrement, Bill Scannell a dirigé le programme Enterprise Partner Preferred de Dell, qui a livré plus de 2.000 comptes sous-exploités à des partenaires afin de rechercher de nouvelles affaires avec l’appui des commerciaux de la société. « Nous allons gagner ou perdre avec nos partenaires », avait-il alors déclaré à CRN.

Bill Scannell a passé toute sa carrière chez EMC où il est entré en 1986 en tant que commercial. En 1999 il a rejoint Londres pour superviser les activités dans l’ensemble de la région EMEA. Il a ensuite dirigé les ventes mondiales pendant deux ans avant d’être nommé vice-président exécutif de la société en 2007. En 2012, il a été nommé président des ventes et des opérations clients mondiales. Après que Dell ait acquis EMC pour 67 milliards de dollars en 2016, il a dirigé les ventes de la nouvelle l’entité fusionnée désormais connue sous le nom de Dell Technologies.