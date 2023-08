En dépit du contexte économique toujours incertain, le cabinet d’étude Canalys prévoit une croissance de 3,5% du marché mondial IT, qui atteindrait ainsi 4 700 milliards de dollars cette année. Les revenus apportés par les partenaires de distribution devraient s’établir à 3 400 milliards de dollars, soit plus de 70% du marché adressable total. De plus les partenaires devraient enregistrer une croissance supérieure à celle du marché, avec une progression attendue de 3,7% contre 2,9% du côté des fournisseurs.

« Compte tenu de l’importance du channel, le succès des fournisseurs dépendra de plus en plus de leurs stratégies de revente, de co-vente, de co-marketing, de co-rétention, de co-développement et de co-innovation », commente Matthew Ball, analyste en chef chez Canalys, dans un communiqué.

Les plus belles opportunités de croissance seront à chercher cette année du côté du SaaS (+19,3% à 215 md$), des infrastructures réseau (+13,9% à 72 Md$)et de la cybersécurité (+11,1% à 79 Md$). A contrario, le segment des composants et des périphériques fera grise mine (-7,5% à 43 Md$), tout comme celui des terminaux, de l’imagerie et de l’impression (-2,8% à 324 Md$).

Le marché des services qui représente 32,3% du marché global devrait rester dynamique : « L’optimisation des dépenses dans le cloud public, la transformation de la posture de cybersécurité et l’adoption par les entreprises de l’IA générative créeront de nouvelles opportunités de conseil et contribueront à une augmentation des dépenses en services informatiques de 7,5 % pour atteindre 1 500 milliards de dollars », détaille le cabinet d’études. Un tiers de ces dépenses viendra des services gérés.

Canalys prévoit enfin un assouplissement des contraintes budgétaires au second semestre, qui conduira à une accélération du marché l’an prochain. Ses premières prévisions tablent sur une croissance plus robuste de 6,9 ​​%, avec des dépenses informatiques qui atteindront pour la première fois la barre des 5 000 milliards de dollars.