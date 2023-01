Canalys prévoit que les dépenses mondiales en cybersécurité atteindront 223,8 Md$ en 2023, en hausse de 13,2% par rapport à 2022. Malgré une pression accrue sur les budgets, la cybersécurité devrait rester en tête des priorités et faire grimper les dépenses des entreprises et du secteur public. La détérioration économique, si elle se poursuit, devrait surtout contraindre les investissements des petites entreprises et concentrer les budgets sur les projets les plus urgents pour réduire les risques de violation.

« Les ransomwares restent la plus grande menace pour les organisations d’un point de vue opérationnel, financier et d’image de marque. Mais l’émergence et l’abus de modèles d’IA générative, tels que ChatGPT, augmenteront le risque à un autre niveau en 2023 », déclare Matthew Ball, analyste en chef chez Canalys. Le nombre d’acteurs malveillants pourrait ainsi augmenter, tout comme la fréquence et la portée des attaques, poussant à s’appuyer davantage sur l’expertise des partenaires de distribution pour faire les bons choix d’investissements.

Canalys s’attend d’ailleurs à ce que la croissance des prestations de services de cybersécurité soit supérieure à celle des produits. Les dépenses en services (conseil, déploiement, intégration, maintenance, externalisation, services managés) devraient augmenter de 14,1% pour atteindre 144,3 Md$ et 64,5% de l’ensemble des dépenses en cybersécurité. Les produits devraient eux augmenter de 12% à 79,5 Md$.

« La mise en œuvre d’architectures Zero Trust pour remédier aux vulnérabilités qui ont été exploitées avec succès au cours des trois dernières années depuis le début de la pandémie sera le thème central », prédit l’analyste de Canalys Srikara Upadhyaya. « Cela entraînera davantage d’engagements de conseil pour les partenaires de distribution, ainsi que des opportunités de déploiement et d’intégration de plusieurs produits de différents fournisseurs, tout en réduisant la complexité opérationnelle via des services gérés », ajoute-t-il.

Selon le cabinet d’étude, le channel sera de nouveau incontournable en 2023, puisque 90% des dépenses totales en produits et services de cybersécurité passeront par des partenaires de distribution.