Détenu depuis deux ans par le fonds Vista Equity Partners, le spécialiste de la sécurité basée sur les identités Ping Identity vient de s’offrir Elastic Beam. Cette startup fondée en décembre 2014 a développé une solution de cybersécurité pour les APIs basée sur l’intelligence artificielle. Les conditions financières de l’opération ne sont pas révélées.

En parallèle avec cette acquisition, Ping Identity annonce le lancement de PingIntelligence for APIs, une solution basée sur la technologie d’Elastic Beam. « La nouvelle solution alimentée par l’intelligence artificielle apporte un niveau de compréhension supérieur sur la manière d’accéder et d’utiliser les API, y compris sur la capacité à identifier et à bloquer les cyberattaques qui visent les API afin de compromettre les données et les systèmes. Cela fait de Ping Identity la première société à fournir de l’intelligence artificielle sous la forme d’une solution complète afin de sécuriser les infrastructures d’interface de programmation dans les clouds publics et hybrides », précise un communiqué de l’éditeur bostonien.« Nous pensons que l’ajout de technologies intelligentes de machine learning analytics à la plate-forme Ping Identity est une avancée importante en matière de sécurité des identités. Depuis des années, Ping protège les API des grandes entreprises avec les produits PingFederate et PingAccess, » explique dans le document le CEO de la société, André Durand.« Avec cette acquisition, nous allons proposer une approche de la sécurité des API basée sur l’intelligence qui va nous permettre de renforcer notre positionnement. Aujourd’hui, il est essentiel de prendre des décisions en matière de sécurité qui reposent sur une analyse d’éléments complexes comme les comportements et le contexte, plutôt que sur des règles pré-établies qui tentent de prédire où, quand et comment un utilisateur va souhaiter accéder à ses informations. »