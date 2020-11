Ping Identity vient de réaliser sa deuxième acquisition cette année en rachetant l’éditeur écossais Symphonic Software pour un prix qui n’a pas été dévoilé. Le mois dernier Ping a en effet acquis ShoCard, développeur d’une technologie qui permet aux utilisateurs de collecter et stocker des informations d’identité personnelle sur leur téléphone puis de débloquer et partager ces informations en utilisant des moyens biométriques.

Basé à Edimbourg, Symphonic Software développe des technologies de protection dynamique des API, données, applications et ressources via l’identité.

Les deux sociétés sont partenaires de puis deux ans, associant la plateforme d’autorisation de Symphonic aux produits de confidentialité et de gestion des identités de Ping. La solution Ping Identity and Symphonic, qui résulte de la collaboration, permet aux entreprises de centraliser l’administration et l’application des ressources et données critiques pour tous les types d’utilisateurs, d’applications et d’appareils dans un langage facilement compréhensible. « La solution permet également aux entreprises de répondre aux exigences d’évolutivité et de performances dont elles ont besoin pour sécuriser l’accès aux ressources et données critiques », précise Ping Identity dans un communiqué. « Avec l’augmentation des réglementations en matière de confidentialité des données, les utilisateurs exigent que les entreprises leur offrent de meilleures expériences numériques avec plus de transparence et de contrôle », explique dans le document Andre Durand, CEO et fondateur de Ping Identity. « L’acquisition de Symphonic accélère notre vision pour les entreprises qui consiste non seulement à maintenir la sécurité et la conformité en toute confiance, mais aussi d’offrir facilement des expériences personnalisées et fiables. »

Désormais, les entreprises clientes peuvent couvrir des scénarios d’autorisation avancés qui vont au-delà des rôles et droits d’utilisateur habituels. « L’autorisation dynamique étend leur plateforme d’identité avec des politiques qui exploitent le contexte, les risques et ‘autorisation, permettant aux entreprises de proposer des expériences plus sécurisées avec une mise sur le marché plus rapide », précise encore le communiqué.