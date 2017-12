L’éditeur de solutions de cybersécurité Stormshield a promu Pierre-Yves Hentzen au poste de président en remplacement de Pierre Calais qui quitte l’entreprise.

Pierre-Yves Hentzen connait parfaitement l’entreprise, son offre, son organisation et ses marchés. Dans le cadre de sa nouvelle mission, il va poursuivre la stratégie de développement préalablement mise en œuvre et assurer une continuité vis-à-vis des engagements pris envers les clients et partenaires.

La carrière de Pierre-Yves Hentzen débute avec le groupe DDF-Identis, dont il prend la direction des services comptables en 1989. En 1993 et 1994, il co-fonde les entreprises Apex et Medical Universal (radiologie numérique), dont il dirige l’administration et les finances tout en exerçant des missions de contrôle de gestion pour le groupe Lamoral. Ayant rejoint Arkoon en 2001 au poste de directeur administratif et financier et membre du directoire, Pierre-Yves Hentzen conserve cette fonction lors du rapprochement Arkoon-Netasq en 2013. Après avoir été nommé en 2015 directeur général délégué de l’entreprise (depuis rebaptisée Stormshield), il est donc promu à la présidence de la filiale d’Airbus Industries. Diplômé en comptabilité et en management des entreprises de l’EM Lyon, Pierre-Yves Hentzen est également président de l’Association des directeurs financiers et de contrôle de gestion de la région Auvergne-Rhône Alpes.

« Ma ligne de conduite sera de maintenir la stabilité, la cohérence, la continuité et la direction stratégique des activités de Stormshield. Aux côtés de l’équipe de management, je mettrai un point d’honneur à assurer le développement d’une offre compétitive et différenciante, adaptée aux besoins croissants de nos clients, tout en contribuant au dynamisme de notre réseau de distribution, véritable actif de l’entreprise », commente dans un communiqué le nouveau patron de l’éditeur.