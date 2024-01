À l’occasion de l’implantation à Bordeaux d’une nouvelle agence régionale (sa sixième), Antemeta annonce le recrutement Philippe Clémente, qui prend en charge le pilotage de ses opérations.

Philippe Clémente est connu des entreprises du Sud-Ouest pour avoir cofondé en 1994 l’intégrateur CIS (revendu en 2006 à Aquitaine Valley pour former CIS Valley). Depuis 2011, il était membre du comité de direction de Cheops Technology, où il s’occupait du développement des activités Cloud et services managés. À ce titre, il contribuait bâtir les offres, animait les partenaires clés et supervisait le conseil et l’avant-vente.

Au sein de l’agence bordelaise d’Antemeta, il a pour mission de recruter une équipe de six personnes, constituée pour moitié de profils commerciaux et pour moitié de profils techniques, chargée de relayer localement l’offre de gestion et de protection de la donnée de l’entreprise et d’accompagner les clients dans la construction de leurs architectures hybrides.

Antemeta va continuer de densifier sa couverture régionale en ouvrant une septième agence à Lille dans le courant du premier semestre 2024, avec là aussi une demi-douzaine d’embauches à la clé. Originaire de Guyancourt (78), où elle a son siège, l’entreprise est également présente à Nantes, à Lyon, à Aix-en-Provence, à Metz et à Strasbourg avec des équipes pouvant atteindre une vingtaine de personnes pour les plus étoffées.

L’entreprise, qui prévoit de recruter une cinquantaine de personnes sur l’année, s’apprête à boucler fin mars son exercice 2023-2024 sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 120 M€, stable par rapport à celui de l’exercice précédent.