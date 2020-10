PeopleDoc, Kronos et Ultimate Software annonce leur fusion au sein d’une nouvelle marque, Ultimate Kronos Group (UKG), dont l’objectif est de devenir le leader mondial des offres SaaS RH.

Ce rapprochement permettra de réunir les technologies de ces leaders expérimentés des solutions RH en mode SaaS afin de renforcer les produits et services en matière de productivité RH, conformité réglementaire et expérience collaborateur de tous les salariés. Et quel que soit leur leur position ou statut : à distance, à plein-temps, mi-temps, intérimaires ou freelances.

« Notre nouvelle marque, UKG, unit véritablement Kronos, PeopleDoc et Ultimate, les entités et aussi les équipes« , déclare Aron Ain, CEO de UKG. « Elle prend en effet racine dans notre passion commune pour les collaborateurs et leur quotidien au travail. La marque UKG incarne donc notre engagement continu au service de nos équipes, de nos clients et de leurs collaborateurs, tout en nous donnant une nouvelle identité moderne et durablement tournée vers l’avenir ».

Sur le marché européen, UKG va s’appuyer sur les communautés de clients de PeopleDoc et Kronos, ainsi que sur leurs technologies complémentaires. L’ambition affichée est de renforcer les positions en développant des solutions RH personnalisées qui combinent HR Service Delivery et Workforce Management. Des solutions à destination des moyennes et grandes entreprises, de tous les secteurs.

UKG facilitera la digitalisation de l’ensemble des pratiques RH en connectant davantage les collaborateurs entre eux, en développant des leaders et des équipes fortes tout en aidant les entreprises à remettre l’humain au cœur de leur stratégie RH.

« Après avoir annoncé l’acquisition de PeopleDoc par Ultimate Software, puis sa fusion avec Kronos, il est maintenant temps d’annoncer que nous sommes une famille réunie sous un seul nom ! », déclarent en coeur Jonathan Benhamou et Clément Buyse, co-fondateurs de PeopleDoc. « Sous l’égide d’UKG, nous rationalisons notre approche. Nous avons désormais accès à 12 000 clients mondiaux et nous faisons partie d’un groupe qui génère 3 milliards de dollars de revenus annuels. Cela nous permettra d’accélérer notre croissance et de bâtir un leader mondial dans tous les aspects des services RH ».