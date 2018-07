L’éditeur de solutions HCM Ultimate Software est entré en négociation exclusive afin d’acquérir la totalité du capital de PeopleDoc pour environ 300 millions de dollars, qui seront payés à la fois en numéraire et en actions d’Ultimate Software. Pour le numéraire, cela correspond à un paiement d’environ 75 millions de dollars lors de la signature, puis, douze mois plus tard, à un paiement supplémentaire de 50 millions de dollars. Le chiffre d’affaire généré par Ultimate en 2018 ne devrait pas être impacté par l’acquisition de PeopleDoc. L’opération devrait être finalisée au cours du troisième trimestre.

Basé à Paris avec des filiales en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux USA, PeopleDoc revendique plus de 1.000 clients dans 188 pays, parmi lesquels Avis Budget Group, Club Med, GoDaddy, HSBC, Nestlé, et Yves Rocher. La société emploie 265 salariés.

En rachetant la plateforme de ce pionnier du marché de la digitalisation RH (HR Service Delivery), Ultimate souhaite étendre son offre vers la gestion de la relation RH-employés et la gestion des dossiers salariés.

Suite à cette acquisition, PeopleDoc deviendra une filiale du groupe Ultimate Software, avec comme objectif d’accélérer encore le développement de son activité en Europe et en Amérique du Nord. L’éditeur français conservera sa roadmap produit et continuera d’investir sur les partenariats établis avec les principaux acteurs RH du marché. A partir de 2019, les solutions PeopleDoc seront également proposées aux clients de la suite HCM UltiPro d’Ultimate Software.

« PeopleDoc nous a convaincus par son expérience grands comptes et internationale », explique dans un communiqué Scott Scherr, président, CEO et fondateur d’Ultimate. « Grâce à cette acquisition, nous allons pouvoir accélérer notre développement à l’international. En combinant les valeurs et forces de nos deux équipes, nous allons construire une organisation solide et performante. »

« En tant que start-up, nous avons toujours dû nous adapter et évoluer en permanence afin de garder une longueur d’avance sur le marché », explique de son côté Jonathan Benhamou, co-fondateur et PDG de PeopleDoc. « Aujourd’hui, nous commençons à écrire un nouveau chapitre de notre histoire : en rejoignant Ultimate, nous allons bâtir ensemble une équipe encore plus forte, guidée par les mêmes valeurs et la même vision 100% RH. »

Fondée en 2007 par Jonathan Benhamou et Clément Buyse, PeopleDoc est une plateforme SaaS de digitalisation RH aidant les entreprises à simplifier et fluidifier les processus administratifs entre RH et salariés.