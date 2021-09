Tous les fournisseurs le disent, la pandémie a accéléré de plusieurs années le mouvement de digitalisation des entreprises. Pourtant, elle s’est d’abord traduite par un ralentissement du marché du SaaS constate dans son dernier rapport le cabinet d’études ISG (Information Services Group). Paradoxal ? Non, car au delà du ralentissement économique la demande des entreprises s’est d’abord concentrée sur une partie de l’offre, celle des applications de base permettant de soutenir leur fonctionnement.

Il n’en reste pas moins que les entreprises du monde entier continuent de migrer de logiciels propriétaires sous licence vers des abonnements SaaS (Software-as-a-Service) à la recherche d’innovation, d’une meilleure expérience utilisateur et d’un coût inférieur. Le cabinet de conseil spécialiste du secteur technologique prévoit donc une accélération, avec une croissance de 21 % de la valeur annuelle des contrats SaaS et IaaS (Infrastructure-as-a-Service) combinés en 2021.

Les dépenses porteront d’abord sur les applications d’entreprise telles que la planification des ressources d’entreprise (ERP), la gestion du capital humain et la gestion de la relation client, qui sont de plus en plus livrées et facturées sous forme d’abonnements SaaS. Au cours des 12 à 18 prochains mois, les entreprises devraient lancer des projets majeurs visant la continuité des activités, la centralisation, l’optimisation des coûts ainsi qu’une collaboration et une visibilité accrues.

Autre segment porteur, celui des solutions SaaS verticales qui répondent aux indicateurs de performance clés (KPI) spécifiques à chaque industrie. La pandémie a suscité une demande particulièrement forte de solutions SaaS verticales pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement et l’ERP, indique le rapport.

Pour ISG, l’un des principaux moteurs de la croissance SaaS est la disponibilité d’API modernes, qui permettent aux partenaires de distribution et aux intégrateurs de combiner facilement des applications pour répondre aux besoins de clients spécifiques, tout en réduisant le délai de mise sur le marché des nouvelles offres.

Les fournisseurs SaaS peuvent aussi se différencier en améliorant l’expérience utilisateur avec la personnalisation des applications mobiles. Ou encore avec l’apprentissage automatique intégré et l’intelligence artificielle pour fournir de meilleures informations via des tableaux de bord mobiles.

La consolidation du marché est lancée note aussi ISG qui souligne que les 33 grands acteurs suivis pour son étude ont tous fait des acquisitions ces trois dernières années. Les clients doivent avoir en tête le risque d’un rachat de leur fournisseur et les conséquences en matière de support.

Sans communiquer le détail ses quadrants, ISG indique que Microsoft Dynamics 365 et Workday apparaissent comme leaders dans deux quadrants chacun. Infor, Oracle CX Suite, Oracle ERP Cloud, Oracle HCM Cloud, Salesforce, SAP Customer Experience, SAP S/4HANA, SAP SuccessFactors, Ultimate Kronos Group (UKG) et Zendesk sont leaders dans un quadrant. Unit4 et Zoho sont eux distingués comme étoiles montantes.