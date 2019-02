Quelques mois après avoir racheté le spécialiste français de la digitalisation des ressources humaines PeopleDoc pour 300 millions de dollars, Ultimate Software fait à nouveau parler de lui. L’éditeur floridien annonce en effet son acquisition par un groupe d’investisseurs dirigé par la firme de capital-investissement Hellman & Friedman, pour un montant de 331,50 dollars par action versés entièrement en espèces, ce qui représente une valeur totale d’environ 11 milliards de dollars. Ce prix représente une prime d’environ 32% par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume au cours des 30 séances de bourse prenant fin le 1er février 2019. Le conseil d’administration d’Ultimate Software a approuvé à l’unanimité cette transaction et a recommandé aux actionnaires de voter en faveur de cette dernière.

Ultimate Software sera donc retiré du Nasdaq et fonctionnera comme une société privée, sous la direction de son équipe dirigeante placée sous l’autorité du CEO, Scott Scherr.

Le groupe d’investisseurs dirigé par Hellman & Friedman comprend notamment Blackstone, GIC et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC), ainsi que d’autres investisseurs, notamment JMI Equity.

« La transaction offre à nos actionnaires une prime substantielle. Notre décision a également été prise dans le meilleur intérêt de nos 5.144 employés et de nos plus de 5.600 clients. Cette modification leur apportera des avantages significatifs à court et à long terme. Comme tous les employés ont accès à Ultimate en tant qu’actionnaires lorsqu’ils se joignent à nous, cette transaction leur apportera un avantage financier immédiat. L’annonce d’aujourd’hui nous permettra également d’investir de manière plus prudente dans nos produits et services afin de mieux servir nos clients », explique dans un communiqué le CEO, président et fondateur d’Ultimate Software, Scott Scherr. « Nos clients bénéficieront de notre capacité à commercialiser plus rapidement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services, tout en bénéficiant du même niveau de service qu’actuellement, et mieux encore, avec des innovations dans nos offres. Hellman & Friedman complètement aligné avec notre vision de servir le marché mondial des ressources humaines tout en préservant notre culture d’entreprise unique et notre mission. »