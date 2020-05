Quest Software va pour la troisième fois changer de dirigeant depuis son acquisition par Francisco Partners et Elliott Management en 2016. Après Jeff Hawn qui avait à cette occasion pris les commandes de l’ex-filiale de Dell avant de partir comme partner chez Clayton, Dubilier & Rice en décembre dernier, c’est Mike Kohlsdorf, alors président de Francisco Partners Consulting, qui s’était vu confier la direction de l’éditeur. Six mois après sa prise de fonction, ce dernier va reprendre ses anciennes fonctions. C’est un autre dirigeant du sérail Francisco Partners qui va lui succéder : Patrick Nichols, qui était jusqu’à présent et ce depuis plus de 5 ans CEO de Corel. Vétéran du logiciel et fort de plus de 20 ans d’expérience en matière de stratégie et de développement commercial, il a pour mission d’assurer une nouvelle phase de croissance. Mike Kohlsdorf, assurera une période de transition.

Corel doit à Patrick Nichols, une réorientation réussie de ses activités qui a permis d’augmenter les revenus récurrents et d’améliorer la rentabilité. Le dirigeant est par ailleurs responsable de nombreuses acquisitions, dont celle de Parrallels, qui ont renforcé le portefeuille de produits de l’éditeur d’applications de productivité. Avant de rejoindre Corel, Patrick a occupé des postes de direction, de gestion de produits et de conseil technique dans plusieurs entreprises de logiciels d’entreprise telles que Trilogy et Versata.

« Les industries du monde entier sont confrontées à des défis uniques en ce moment », commente dans un communiqué Patrick Nichols. « Nous ne faisons pas exception et je suis ravi de prendre la direction de Quest pour continuer à faire évoluer son incroyable portefeuille de solutions et accélérer le rythme de nos fusions et acquisitions pour continuer d’offrir la technologie la plus avancée possible en matière de gestion informatique. Je m’engage à assurer le succès de nos clients, à donner à nos employés les moyens de connaitre le succès et à permettre à nos partenaires de nous accompagner stratégiquement vers notre prochain grand chapitre. »