Quest Software va une nouvelle fois changer de mains suite à son rachat par Clearlake Capital. Ce fleuron du logiciel créé en 1987 avait d’abord été racheté par Dell en 2012 pour 2,6 milliards de dollars, qui avait lui-même revendu quatre ans plus tard son activité logicielle à Francisco Partners et Elliott Management. Le montant de la dernière transaction n’a pas été communiqué mais selon l’agence Reuters et une source proche du dossier, l’accord valorise Quest à 5,4 milliards de dollars, dette comprise.

Après sa précédente acquisition, Quest avait été restructurée en quatre BU indépendantes, pour se développer autour de quatre activités qui ont aiguisé l’appétit de Clearlake. « Nous admirons depuis longtemps Quest en tant que plate-forme logicielle de cybersécurité, d’intelligence des données et de gestion des opérations informatiques centrée sur l’identité, ainsi que les solutions logicielles de la société qui aident à sécuriser les environnements informatiques d’entreprise », a déclaré Behdad Eghbali, cofondateur et associé de Clearlake.

Le fonds d’investissement, qui détient 43 milliards de dollars d’actifs sous gestion, indique qu’il va aider Quest à renforcer ses plans de croissance, soutenir sa stratégie d’acquisitions et l’accélération de la transition vers le cloud. Il maintient sa confiance à l’actuel PDG Patrick Nichols, qui continuera de diriger la société. « Notre nouveau partenariat avec Clearlake accélérera l’élan de Quest […]. Nous continuerons d’élargir notre clientèle à mesure que les environnements informatiques et les défis connexes en matière de gestion, de modernisation et de sécurité deviendront plus complexes », a-t-il déclaré.

La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2022. Elle n’inclut pas le spécialiste de la sécurité Sonicwall qui faisait partie, comme Quest, des actifs de Dell racheté par Francisco Partners en 2016. Le site PE Hub faisait savoir en juin dernier que Francisco Partners et le fonds Elliott Management étaient en discussion avec la banque Morgan Stanley pour engager le processus de vente de Sonicwall.