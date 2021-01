Quest Software a acquis erwin, une ancienne filiale de CA Technologies, auprès de son propriétaire actuel, la société californienne de capital-investissement Parallax Capital Partners. Les conditions financières de la transaction ne sont pas précisées.

erwin, dont le logiciel original a été développé au sein de LogicWorks, est un développeur de logiciels de modélisation des données, de gestion des données et de modélisation de processus métier. Ses solutions renforcent le portefeuille de solutions de Quest « en ajoutant de nouvelles capacités pour piloter d’importantes initiatives en matière de données et le déploiement d’applications modernes tout en garantissant la conformité réglementaire », affirme dans un communiqué l’ancienne filiale de Dell.

« Les données n’ont jamais été aussi importantes pour nos clients qu’aujourd’hui, et les entreprises développent des cultures basées sur les données, démocratisent l’utilisation des données et modernisent leurs stratégies globales de données. Alors que les initiatives en matière de données d’entreprise apportent de nouveaux besoins opérationnels et de gouvernance, Quest est parfaitement positionné pour aider les clients à répondre à ces besoins avant que ceux-ci ne deviennent des défis majeurs », explique dans le document Heath Thompson, président et directeur général de l’unité commerciale ISM de Quest, dans laquelle sera intégrée erwin.« Avec cette acquisition, nous étendrons la portée mondiale de Quest aux clients d’erwin, y compris nos services et notre assistance exceptionnels, et les clients de Quest et d’erwin bénéficieront des investissements continus et des innovations de Quest dans la gestion et la gouvernance des données. » L’unité commerciale ISM de Quest intègre actuellement des marques telles que Toad, Foglight, SharePlex, NetVault et KACE.

erwin, basé à Melville dans l’Etat de New York, revendique plus de 3.500 clients. Son portefeuille de produits comprend erwin Data Modeler pour le développement d’applications Big Data, la suite erwin Data Intelligence pour la localisation, la classification des données et l’identification de leurs utilisateurs, ainsi qu’erwin Evolve, une suite d’outils de modélisation de processus métier. La société revendique plus de 3.500 clients.

Le communiqué ne précise pas si le CEO d’erwin, Adam Famularo, conservera ses fonctions.