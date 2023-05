Le milliardaire Patrick Drahi, principal actionnaire d’Altice, accroit ses investissements dans l’opérateur britannique BT. Après le rachat d’actions mardi via sa filiale Altice UK, qu’il détient à 100%, sa participation est passée de 18% à 24,5%. Son premier investissement dans l’opérateur remonte à juin 2021 avec une participation initiale de 12%, suivie d’une augmentation à 18% la même année.

Cet montée au capital n’est pas vu d’un bon œil par le gouvernement britannique en raison du rôle stratégique de BT sur le réseau de fibre optique du pays. L’an dernier, il avait déjà lancé une enquête sur la précédente participation d’Altice avant de conclure en août que l’investissement ne posait pas de risque pour la sécurité nationale.

L’homme d’affaires a pris bien soin de réaffirmer qu’il n’avait pas l’intention de procéder à une prise de contrôle totale de l’opérateur télécoms britannique. « Altice UK a réaffirmé sa position au conseil d’administration de BT selon laquelle il n’a pas l’intention de faire une offre pour BT », reprend le communiqué de la société.

L’annonce intervient une semaine après la publication des comptes annuels de BT. L’opérateur a annoncé qu’il comptait supprimer jusqu’à 55 000 postes d’ici 2030, soit 42% des effectifs, pour réduire ses coûts et anticiper la fin des déploiements des réseaux fibre et 5G à l’échelle nationale. L’automatisation et le passage à l’IA pourraient à eux seuls entrainer la suppression de 10 000 emplois.

Plusieurs analystes estiment que ce sont les gains attendus des plans successifs de réduction des coûts qui ont incité le milliardaire à augmenter sa participation. Le précédent, mis en œuvre depuis avril 2020, a déjà permis à BT de faire des économies brutes de 2,1 Md£ sur les 3Md£ visés.