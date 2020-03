Le groupe LDLC n’enregistre pas d’impact significatif du coronavirus sur ses activités et explique dans un communiqué qu’il dispose à ce jour des stocks et canaux d’approvisionnement nécessaires pour satisfaire la demande en ligne, dans la mesure où cette dernière ne fait pas l’objet d’une forte et soudaine augmentation.

Les boutiques quant à elles resteront autant que possible ouvertes dans le respect des mesures barrières imposées par le gouvernement et sauf dispositions ultérieures contraires. « Ceci afin de permettre notamment la distribution et la gestion des SAV de matériel informatique aux particuliers et aider les entreprises dans l’accès au matériel nécessaire au télétravail », précise le groupe lyonnais.

Celui-ci prévoit toutefois un décalage dans l’acquisition en cours du fonds de commerce de « l’épicier du geek » Top Achat, acquisition engagée au mois d’octobre et qui devrait être finalisée au plus tard le 30 avril.