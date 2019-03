En marge des Etats Généraux des RIP qui se sont déroulés vendredi à Deauville, Orange a annoncé qu’il sera prochainement présent en tant que fournisseur d’accès à Internet sur tous les réseaux d’initiative publique (RIP) de l’Hexagone, quel que soit l’opérateur d’infrastructure déployant le réseau.

Disponibles à ce jours pour environ 500.000 logements et locaux professionnels situés en zone RIP, les offres fibre de l’opérateur historique devraient passer à près de 3 millions de prises éligibles d’ici la fin de l’année.

« Avec cette décision, nous démontrons notre engagement dans le déploiement de la fibre ainsi que notre volonté d’accompagner nos clients et les acteurs publics. Elle illustre l’engagement permanent d’Orange de lutter contre l’exclusion numérique. Cette accélération bénéficiera en premier lieu aux habitants et professionnels vivant dans des petites villes et zones rurales : 2 millions d’entre eux, en zones RIP déployées par des tiers, pourront d’ici fin 2019 accéder à La Fibre Orange », explique dans un communiqué Fabienne Dulac, directrice générale adjointe et CEO d’Orange France.

Certaines régions seront ainsi totalement couverts par les offres commerciales Internet Fibre Orange. C’est notamment le cas de la région Normandie qui devrait être couverte à 100% à l’horizon 2025 par un réseau d’initiative public. C’est du moins ce qu’a promis en marge des Etats Généraux de Deauville le président de la région, Hervé Morin.