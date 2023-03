Pour faire face à la baisse de la profitabilité de sa division entreprises, Orange envisage de tailler dans ses effectifs rapportent Le Monde et Les Echos. Lors de la présentation de son plan stratégique « lead the futur » le mois dernier, l’opérateur avait déclaré viser 600 millions d’euros de réductions de coûts d’ici 2025. La feuille de route impose dans le même temps à Orange Business un retour à la croissance et à la rentabilité.

Selon les syndicats du groupe, Orange entend supprimer 669 postes dans les Services de Communications aux Entreprises (SCE), soit 15% de l’effectif de cette entité d’Orange Business qui compte 5700 salariés. L’annonce devrait être faite lors d’un Comité Social et Economique (CSE) le mercredi 22 mars.

C’est Aliette Mousnier-Lompré, nommée directrice générale d’Orange Business l’an dernier, qui sera en première ligne sur ce dossier. La transformation de la division a été érigée comme priorité par Orange alors que son modèle traditionnel d’opérateur Telco B2B est remis en cause par les nouveaux usages du numérique et que son bénéfice opérationnel a chuté de 35% en trois ans.

Pour la réduction d’effectif, Orange Business veut proposer une rupture conventionnelle collective, qui nécessite d’obtenir un accord majoritaire avec les organisations syndicales. Dans le cas contraire, l’opérateur devra passer par un plan de départs volontaires, qui serait le premier depuis la crise des suicides de 2009.

Orange est jusqu’ici parvenu à réduire ses effectifs en France sans y avoir recours, par le biais du dispositif de temps partiel senior (TPS), dont 42 000 salariés auraient bénéficié depuis 2010, selon Le Monde.

Dans un communiqué, la CGT Fapt Orange souligne que 46% des salariés de l’entité SCE ont entre 46 et 55 ans et déplore que le plan cible en premier lieu les séniors, en plein mouvement social sur les retraites.