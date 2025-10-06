OpenAi ne veut plus dépendre exclusivement de Nvidia pour son son approvisionnement en puces d’IA. Le champion de l’intelligence artificielle a annoncé lundi un accord majeur avec AMD. Il prévoit une commande pluriannuelle de puces graphiques (GPU) pour une puissance totale de 6 gigawatts. Le déploiement débutera à partir du second semestre 2026 avec une première tranche d’un gigawatt autour des GPU AMD Instinct MI450 Series.

Le second volet de cet accord stratégique prévoit une entrée d’OpenAI au capital d’AMD. AMD a émis à OpenAI un bon de souscription pouvant atteindre 160 millions d’actions, soit environ 9% de son capital et un montant équivalent à 34,2 milliards de dollars au cours actuel de l’action. L’achat de ces actions sera échelonné et suivra l’avancement du déploiement des GPU. Il est aussi conditionné par l’atteinte d’objectifs réciproques.

« Nous sommes ravis de nous associer à OpenAI pour fournir des capacités de calcul d’IA à grande échelle », a commenté dans un communiqué Lisa Su, PDG d’AMD. « Ce partenariat réunit le meilleur d’AMD et d’OpenAI pour créer une situation véritablement gagnant-gagnant, permettant le développement de l’IA le plus ambitieux au monde et faisant progresser l’ensemble de l’écosystème de l’IA. »

Cet accord a le « potentiel de générer un chiffre d’affaires nettement supérieur à 100 milliards de dollars étalés sur les prochaines années », a également assuré la dirigeante d’AMD.

Ce partenariat fait écho à celui noué le mois dernier entre OpenAI et Nvidia avec un investissement de 100 milliards de dollars pour déployer au moins 10 gigawatts de puissance de calcul, soit environ 10 milliards de dollars pour chaque gigawatt déployé.

Largement distancé par Nvidia sur le marché des accélérateurs graphiques, AMD comble grâce à cet accord majeur une partie de son retard, crédibilise sa position de challenger et trouve une validation de sa feuille de route technologique avec ses nouvelles générations de puces Instinct.

L’annonce a été saluée par les investisseurs. L’action d’AMD a bondi de près 25% lundi à la clôture de Wall Street.

