Nvidia et OpenAI ont officialisé un partenariat stratégique impliquant un investissement pouvant atteindre 100 milliards de dollars. Cet investissement vise à déployer au moins 10 gigawatts (GW) de puissance de calcul pour construire la prochaine génération d’infrastructure d’IA d’OpenAI, notamment basée sur la prochaine génération de superchips Nvidia Vera Rubin. La première phase de ce déploiement est attendue dès mi-2026.

« Il s’agit du plus grand projet d’infrastructure d’IA de l’histoire », a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, dans un entretien à CNBC. « Ce partenariat vise à construire une infrastructure d’IA permettant à l’IA de passer des laboratoires au monde entier. »

Nvidia a précisé que l’investissement serait apporté progressivement, au fur et à mesure du déploiement de chaque gigawatt, soit 10 Md$ pour chaque tranche. Les centres de données qui seront construits pourront atteindre une puissance de plusieurs gigawatts et seront alimentés chacun par des millions de GPU NVIDIA.

« Tout commence par le calcul. L’infrastructure informatique sera le fondement de l’économie du futur, et nous utiliserons ce que nous construisons avec Nvidia pour créer de nouvelles avancées dans le domaine de l’IA et permettre aux particuliers et aux entreprises d’en tirer parti à grande échelle », a déclaré Sam Altman, cofondateur et PDG d’OpenAI.

Ce partenariat vient compléter le travail déjà mené par OpenAI et Nvidia avec un vaste réseau de collaborateurs, notamment Microsoft, Oracle, SoftBank et les partenaires du projet Stargate.

L’accord intervient également moins de deux semaines après qu’Oracle ait fait part d’un énorme contrat à venir avec OpenAI. Cette dernière est prête à investir 300 Md$ sur cinq ans à partir de 2027 pour 4,5 GW de puissance électrique.

Au global, OpenAI a dévoilé des projets pour une puissance de 17 GW, ce qui équivaut à la production énergétique de 17 centrales nucléaires ou d’environ neuf barrages Hoover. Une expansion des infrastructures IA démesurée tant sur le plan énergétique que financier.

« À environ 50 milliards de dollars par site, les projets d’OpenAI représentent environ 850 milliards de dollars de dépenses, soit près de la moitié des 2.000 milliards de dollars prévus par HSBC pour l’expansion mondiale des infrastructures d’IA », souligne CNBC.

Interrogé par le média, Sam Altman a dit comprendre les inquiétudes suscitées par de tels chiffres mais estimé que de tels investissements étaient nécessaires pour développer l’IA et répondre à une demande explosive.

« Contrairement aux révolutions technologiques ou aux versions précédentes d’Internet, l’infrastructure requise est considérable, et ceci n’en est qu’un petit aperçu », a-t-il déclaré.

Photo : (De gauche à droite) Greg Brockman, président d’OpenAI, Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA et Sam Altman, PDG d’OpenAI. Crédit Nvidia.