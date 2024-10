Spécialiste de la planification et de la gestion des temps de travail et activités (GTA), Octime ouvre ses ventes à l’indirect pour mieux adresser le marché des TPE-PME. L’éditeur basé à Biron dans les Pyrénées Atlantiques cherche des partenaires distributeurs pour déployer sa solution Octime Expresso, la déclinaison de sa plateforme SaaS pour les entreprises de moins de 200 salariés. Un segment encore faiblement équipé selon l’éditeur et avec une croissance moyenne de plus de 15% par an.

« En confiant à un réseau de partenaires, notre savoir-faire d’intégration de notre solution pré-packagée Octime Expresso, nous sommes convaincus d’accélérer considérablement notre conquête du marché », commente dans un communiqué Nicolas Michel-Vernet, Directeur Général du Groupe Octime.

Octime vient de signer un premier contrat avec SVP SIRH, filiale du Groupe SVP. Le cabinet de conseil bordelais spécialisé dans l’accompagnement paie et RH assurera la commercialisation, l’intégration et le support.

Le groupe Octime, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros en 2023 et revendique plus de 7000 clients, espère constituer un « solide » réseau de distribution national d’ici deux ans. Pour l’accompagner, une expertise dédiée est constituée au sein de la ligne métier Octime Expresso et sera renforcée sous la responsabilité du directeur commercial.