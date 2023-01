Octime clôture un bel exercice 2022. Depuis que son président Guillaume Berbinau a repris les rennes de la PME béarnaise il y a 15 ans, son chiffre d’affaires a été multiplié par 7 et s’établit à plus de 31 M€ en 2022. Spécialiste de la planification et de la gestion des temps de travail et activités (GTA), Octime enregistre depuis plus de dix ans une croissance à deux chiffres et une rentabilité de près de 30%. L’activité est particulièrement dynamique sur le marché français avec une croissance de 17% sur le dernier exercice et 386 nouveaux clients (sur un total de 6500). La société a par ailleurs recruté 18 personnes, ce qui porte son effectif à 270 collaborateurs, dont 150 travaillent à son siège à Biron (64).

En 2022, Octime a poursuivi sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition de l’espagnol aTurnos. Cet autre spécialiste de la GTA renforce ses capacités de planification sous contraintes et d’automatisations mais aussi sa présence sur le marché espagnol et sud-américain, où Octime est déjà présent avec sa filiale Grupo Spec. Cette acquisition suit celle de LibMed en 2021,qui lui a permis de confirmer son expertise dans le domaine de la santé et du médico-social. Sa plateforme de gestion et d’optimisation des remplacements Staffelio a depuis été intégrée dans Octime.

« Ces résultats confirment notre ambition de devenir l’acteur européen de référence pour accompagner la performance RH des entreprises de toutes tailles », déclare dans un communiqué Nicolas Michel-Vernet, Directeur Général du Groupe Octime. « Notre objectif est de croitre de 60 % à horizon 2025 pour dépasser les 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et devenir ainsi le n°1 en France ! »

Un pari loin d’être gagné car si la GTA reste un marché de niche dans la sphère des SIHR, il compte de solides acteurs comme Kelio (ex Bodet Software) et Horoquartz, qui dépassent tous deux les 60 M€ de CA. Horoquartz a récemment annoncé qu’il recruterait 150 nouveaux collaborateurs en 2023 portant son effectif à 700. On peut citer aussi Lucca (21 M€ de CA), plus généraliste mais avec des ambitions sur ce marché, qui après une levée de 65 M€ vise les 100 M€ en 2025.

Le marché semble en tout cas très porteur pour ses acteurs. Ce qu’explique Guillaume Berbinau en soulignant que « La gestion du planning et du prévisionnel des ressources humaines est plus que jamais au cœur des problématiques RH pour gagner au quotidien en productivité, en compétitivité et assurer une continuité d’activité. C’est un enjeu sociétal majeur sur certains secteurs en forte tension ».