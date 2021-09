Le groupe Octime annonce l’acquisition de LibMed, une plateforme de gestion des remplacements et des renforts dans le secteur de la santé et du paramédical. Avec ce rachat, l’éditeur français de solutions SIRH (Systèmes d’Information pour les Ressources Humaines) entend répondre à l’une des problématiques actuelles des établissements de santé : l’absentéisme du personnel. On en comprend aisément les raisons étant donné l’épuisement des soignants engendré par la surcharge de travail liée à la pandémie de Covid-19, sans parler des conditions de travail dégradées dues aux restrictions budgétaires dans la santé publique ces dernières décennies.

« LibMed a développé une plateforme technologique très poussée dans le domaine de la gestion des remplacements et cherchait un partenaire pour en exploiter tout son potentiel. Quel meilleur partenaire qu’Octime, leader des solutions de planification et de GTA (Gestion des Temps et des Activités) ? », déclare Charles Grosdidier, co-fondateur et CEO de LibMed. « LibMed devient Staffelio by Octime », précise-t-il.

Dans la foulée, Octime annonce donc la disponibilité de Staffelio, solution en mode SaaS « de gestion des remplacements et des renforts du personnel salarié interne ou multi-site » intégrée à sa solution de GTA et de planification. D’après le communiqué, « elle permet de digitaliser les processus et d’automatiser la gestion des contrats courts des vacataires et des ressources externes complémentaires ».

« Nous souhaitons ainsi créer la première plateforme du marché du remplacement dédiée au secteur de la santé et du médico-social », ambitionne Nicolas Michel-Vernet, directeur général du groupe Octime.