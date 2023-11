L’intégrateur français d’infrastructures réseaux et centres de données ouvre 100 postes pour renforcer ses expertises cloud, services managés et cybersécurité : ingénieur·e·s infrastructures, expert·e·s réseaux, chargé·e·s de relation clients, responsables de comptes, chef·fe·s de projets…

NXO mise notamment sur des programmes de formation pour attirer les talents confirmés et les jeunes diplômé·e·s, ainsi que des personnes en alternance.

La société du groupe Fayat et ex-filiale d’Alcatel rassemble 1.250 collaborateur·rice·s dans 39 agences et revendique plus de 10.000 clients pour 300 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il y a trois semaines, NXO a annoncé la nomination de Nathalie Magand à sa direction générale.

L’intégrateur a obtenu une certification Expert Cyber fin 2022. Il a certifié ses services d’exploitation cloud ISO 27001 en juillet 2022 et a mis à disposition de ses clients début 2023 un portail de supervision leur permettant de surveiller en temps réel la performance de leurs infrastructures et de leurs applications.