L’intégrateur d’infrastructures réseaux et cloud annonce la nomination de Nathalie Magand à sa direction générale et à celle de ses filiales. Elle succède à Jean-Maurice Fritsch, qui a présidé aux destinées de l’entreprise de 2016 à juillet dernier. Dans l’entreprise depuis 2013, elle a pour mission de lancer un nouveau plan stratégique. « De nombreux investissements seront réalisés pour faire monter en puissance les équipes internes, les fidéliser à long terme et s’entourer de nouveaux talents », explique l’entreprise dans un communiqué.