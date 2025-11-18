NXO poursuit sa progression dans le secteur public en étant de nouveau titulaire d’un accord-cadre auprès de la CANUT.

L’obtention de cinq lots dans ce nouvel accord-cadre renforce et élargit le champ d’accompagnement proposé par NXO aux établissements publics.

Centrale d’Achat du Numérique et des Télécoms, la CANUT propose des marchés publics qui simplifient les achats de matériels, logiciels et prestations en couvrant l’ensemble des besoins numériques et télécoms de ses adhérents.

UN PARTENARIAT RENFORCE ET PERENNE

Déjà attributaire depuis avril 2025 du lot 2 de l’accord-cadre de fourniture, installation, évolution et maintenance des solutions de téléphonie Cisco et de son écosystème, NXO voit sa présence renforcée et sa confiance renouvelée par la CANUT.

NXO est désormais titulaire de 5 lots du nouvel accord-cadre portant sur l’acquisition, la mise en œuvre, la maintenance et les évolutions de solutions de réseaux et de sécurité pour les 9 prochaines années :

Lot 5 – Solutions d’infrastructures réseau ARISTA NETWORKS,

Lot 6 – Solutions d’infrastructures réseau JUNIPER NETWORKS,

Lot 8 – Solutions d’infrastructures réseau NOKIA,

Lot 9 – Solutions d’infrastructures réseau ALLIED TELESIS et D-LINK,

Lot 10 – Solutions de sécurité FORTINET.

UN ENGAGEMENT GLOBAL AU SERVICE DU SECTEUR PUBLIC

NXO s’engage fortement avec la CANUT pour développer ces marchés :

Renforcement de la force commerciale via une recrutement de 12 commerciaux répartis sur toute la France,

Renforcement de la direction dédiée au pilotage des marchés nationaux,

Mise en place d’un plan d’animation avec des cas d’usages orientés besoins métiers du secteur public. Exemple : Accueil citoyen, gestion des incivilités, développement et résilience numérique du territoire, Wifi public, déploiement de la politique éducative numérique…

NXO part à la rencontre des bénéficiaires et prospects de la CANUT au travers d’un programme d’événements physiques et virtuels dédié aux organisations publiques : présence sur des salons et congrès (ex : SMCL du 18 au 20 novembre 2025), animation d’atelier dans des associations professionnelles, webinaires, événements dédiés en région.

Nathalie MAGAND, Directrice Générale de NXO et de ses filiales déclare :

« L’attribution de ce nouvel accord-cadre par la CANUT constitue une étape déterminante dans notre plan stratégique visant à renforcer notre rôle d’accompagnateur des établissements publics. Ce référencement témoigne de notre ancrage territorial et de notre engagement à offrir des solutions innovantes et sécurisées, en parfaite adéquation avec les besoins spécifiques de nos clients du secteur public.»