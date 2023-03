La Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière (CAIH) a attribué son marché « Infrastructures réseaux » qui comporte 7 lots. Ce marché d’une durée de 4 ans (mars 2023-février 2027) porte sur l’intégration et la maintenance de matériels et solutions de réseaux informatiques sécurisés. la CAIH vise à simplifier les achats de ses 2 000 adhérents (établissements de santé, sociaux et médico-sociaux) dans un contexte de transformation numérique accélérée et de risque de cyber attaques.

Les six sociétés désignées comme titulaires sont Axians, CNS, Computacenter, Interdata, Orsenna et SFR Business. Interdata a été choisi pour quatre lots et SFR en obtient deux. Les 3 sociétés Apixit, NXO et Sysoco ont par ailleurs été retenues comme co-traitants.

Lot 1 : Eléments actifs de réseau filaires et de longue distance pour des installations complexes de haut niveau technique

Titulaire : Computacenter – Co-traitants : NXO, Apixit

Lot 2 : éléments actifs de réseau sans-fil IP et LoRA

Titulaires : Axians, Interdata – Co-traitant : Sysoco

Lot 3 : sécurité internet périmétrique et de datacenters

Titulaires : SFR, Interdata

Lot 4 : supervision et analyse de réseaux

Titulaires : Orsenna, Interdata

Lot 5 : accessoires et consommables réseaux

Titulaire : Interdata

Lot 6 : expertise indépendante et analyse de dysfonctionnement

Titulaire : CNS Communication

Lot 7 : Maintenance d’infrastructures de réseau filaires et sans-fil

Titulaire : SFR

La CAIH gère 35 marchés couvrant un parc de plus de 700.000 postes de travail. En 2022 son volume d’achat était de 340 M€.